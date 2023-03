Ne zaboravi da nije sve izgubljeno- kako najlakše izliječiti slomljeno srce

Upoznala si nekog i imala osjećaj kako si na vrhu svijeta. Leptirići, dopisivanje, prvi dodiri, poljupci i bum, odjednom si u sretnoj vezi. Imala si osjećaj da možeš sve, no malo po malo, kao da je čarolije nestalo ili još gore, nestala je odjednom- prestao ti se javljati. I odjednom shvatila si da je kraj. Od nevjerice, pa do tuge pa i ljutnje sve su to normalne emocije nakon što ti je netko 'slomio srce'. Ako sada prolazis kroz prekid, vjerojatno ti se čini kako nikada više nećeš voljeti kao tog partnera i da jednostavno nećeš moći bez njega. E pa sigurno budeš, jer život ide dalje, no ono što možeš je olakšati si proces oporavka od prekida i uz neke jednostavne savjete 'izliječiti' slomljeno srce.

Američke psihologinje Dana Bottari i Gina Moffa podijelile su nekoliko savjeta koji bi ti mogli olakšati proces oporavka.

Uzmi vrijeme za tugovanje

Prekid veze je vrijeme za tugovanje i nikako ne bi trebala praviti se kao da se ništa nije dogodilo. Tuga je normalna emocija i treba je 'prigrliti' jer ma koliko teško bilo, sjeti se kako će i to proći.

"Daj si vremena za tugu. Nemoj odmah pokušavati naći nekog novog", objasnila je Bottari i dodala je kako treba privatiti tugu, a nikako ne osuđivati samu sebe zbog emocija koje osjećaš.

"Ne bih trebala biti tako tužna' rečenicu pokušaj zamijenti s nečim poput: 'Obuzima me osjećaj tuge, ali to je sasvim u redu i normalno", kaže psihologinja te dodaje da je dobro 'proraditi' svoje osjećaje, a ne ih samo potisnuti. A ako je osjećaj tuge doista golem, potražiti stručnu pomoć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Nađi druge izvore veselja i sreće

Proces prekida veze izvrsno je vrijeme za samoispitivanje i ponovno povezivanje sa sobom, ali i vrijeme kada bi mogli iskušati neke nove stvari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"Bilo bi idealno da to bude period u kojem smo otvoreniji reći ‘da’ novim stvarima, ljudima i iskustvima, pa čak i ako jako boli", objasnila je Gina Moffa.

A Dana Bottari je istaknula kako je prekid dobro vrijeme da se natjerate da nešto napravite čak i kad vam se ne da jer vrlo je vjerojatno kako ćeš se puno bolje osjećati nakon ručka s prijateljicom, nego da si ostala sama kod kuće i tugovala.

Napravi listu stvari koje voliš kod sebe

Prekid veze je vrijeme kada vrlo vjerojatno osjećaš loše i pitaš se što si mogla napraviti drugačije. Upravo to je idelano vrijeme da napraviš listu svih sjajnih stvari koje si napravila za svog bivšeg ili da popišeš sve stvari koje voliš kod sebe i cijeniš.

"Bila sam uvijek uz njega kad mu je bilo teško. Brinula sam se je li jeo", samo su neki od primjera. Psihologinje kažu da je možda dobra ideja i napisati koje će dobre stvari raditi u budućoj vezi. Ako pak ne želiš razmišljati o novoj vezi pokušaj pronaći neke afirmacije koje ti mogu pomoći da se bolje osjećaš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"Ja nisam svoje pogreške, sama sebi sam dovoljna ili nešto mora završiti kako bi napravilo mjesta za nešto novo", mogle bi ti pomoći i pročitaj ih svaki put kad te obuzmu negativne misli, kažu psihioginje.

Izrazi svoje osjećaje drugima i ne skrivaj ih

Ako ti jednostavno nije do druženja s prijteljima i radije bi ostala kod kuće te ti je teško uopće održati sve dogovore te koristiš svaku priliku da ih eskiviraš, vrijeme je da to prijateljima i iskreno kažeš. Razgovaraj s prijateljima kako se se osjećaš i objasni kroz što prolaziš. Znamo da nekad nije lako reći kako ti je teško i možda prekid veze doživljavaš kao osobni poraz, no sjeti se kako su gotovo svi prošli kroz isto.

"Mnogi ljudi su prošli kroz isti period i razumijet će da ti možda treba vrijeme da opet postaneš ona stara", kaže Bottari.

Fokusiraj pažnju na druge ljude

Imaš li osjećaj kako te osjećaj tuge preplavljuje, bilo bi dobro da pokušaš fokus prebaciti na nešto drugo. Ne mislimo pod time na drugog partnera, no ako ništa, prekid je sjajno vrijeme da pokušaš pomoći drugome. Raspitaj se bi li mogla volontirati negdje i tako pomoći potrebitima. Raščisti ormar i daruj odjeću potrebitima ili se možda prijavi da volonitraš u skloništu za pse jednom tjedno. Imat ćeš osjećaj da si napravila nešto dobro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Vježbaj ili se čim više kreći

Da, da, znamo da bi najradije ležala u krevetu i plakala, ali mnoge studije tvrde kako tjelovježba smanjuje stres.

"Tjelovježba je odličan izbor za kontrolu osjećaja tjeskobe, tuge, letargije i stresa", objasnila je Bottari. Umjesto da plačeš u krevetu, odjeni se i barem malo prošetaj oko zgrade, kuće, kvarta, vozi bicikl ili jednostavno pronađi neki video na YT te ubaci vježbanje u dnevnu rutinu. Ne kažemo da ne možeš otići i upisati se u teretanu, no vjerojatno kada si toliko tužna ne želiš ići u novu sredinu, no kad prođe nekoliko mjeseci od prekida, teretana je odlična ideja.

Izbjegavaj aktivnosti koje isključivo vežeš uz bivšeg

Imali ste neke svoje rituale koje ste radili ili si sbog njega si počela gledati Formulu 1? E pa sad umjesto da svaki put kad je Formula 1 na televiziji, sjedneš i misliš koliko si tužna što više nećete gledati zajedno, pokušaj izbjeći prvo vrijeme. Ne želiš da te preplave misli i osjećaji koji će te učini još tužnijom.

“Okruži se ljudima koji vas vole i brinu za vas. Umjesto na mjesto koje te podsjeća na bivšeg partnera, posjeti neko novo mjesto. Stvaraj nova iskustva i nove uspomene. Ako možeš, otputuj barem na jedan dan i istražuj.", sugerira Bottari.

I ne zaboravi, iako ti se sada čini kako više nikad nećeš nikog voljeti i da je tvoj ljubavni život gotov, s vremenom ćeš možda uvidjeti kako je prekid bio najbolja stvar koja ti se dogodila u životu.

"Nemojte gubiti vjeru i pokušajte dan po dan ići naprijed", objašnjava Bottari i ne zaboravi sasvim je OK, ne biti OK neko vrijeme i dopusti sama sebi da procesuiraš gubitak. No, sjeti se, najvažniju osobu u životu nisi izgubila- uvijek imaš sebe.