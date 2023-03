Jednom varalica, uvijek varalica: Mitovi o preljubu u koje mnogi još vjeruju

Od kada postoje odnosi u kojima se ljudi obvezuju na vjernost i predanost, postoji i preljub. Prekršeni zavjeti seksualne odanosti su stalna tema u svim vrstama umjetnosti - od grčke tragedije, preko srednjeg vijeka pa sve do današnjih dana kada je ljubavna izdaja postala glavna tema filmova i drugih umjetnosti. No danas se i znanstvenici puno više bave pitanjem prevare i dolaze do različitih zaključaka.

No za razliku od nekih prošlih vremena, danas je sve puno dostupnije, pa se i lakše komunicira. Sve je to ostavilo traga i na ljubavni život većine ljudi. Svijet se brzo kreće pa se i prevare i promjene u ljubavnom životu događaju puno brže. "Preljub je jedan od glavnih razloga zašto ljudi odlaze terapeutima, sami ili s partnerom. Vjerujem da sam čuo svako moguće opravdanje za preljub i svaku reakciju na to. No kada se ljudima dogodi preljub vrlo je važno da odbace sve mitove vezano za tu temu", objasnio je psihoterapeut Marty Klein za Psychology Today te dalje dodao koji mitovi o preljubu sve postoje i zašto je važno prestati vjerovati u njih.