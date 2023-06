U vezi si s kolegom s posla? Ovo su pravila kojih bi se trebala držati

Često se danas samci žale da nemaju gdje upoznati nekog novog. Kad stignu kući s posla, mnogima se ne da izlaziti ili pak ljubav tražiti putem ekrana. S obzirom na to da na poslu provodimo četrdesetak sati tjedno, nije čudno da se u uredima ili drugim radnim mjestima rode neke ljubavi. Ovdje ne govorimo o problematičnim aferama nego o 'kliku' koji se dogodi kad s kolegom s posla dijeliš slične interese i poslovno okruženje. Upoznate se u uredu pa uđete u priču, zbliže vas pauze za ručak da biste nakon nekog vremena shvatili da taj odnos ima potencijala prerasti u stabilnu ljubavnu vezu.

Takav razvoj situacije nije rijetkost: prema jednoj studiji iz 2014. godine, 38 posto ispitanih reklo je da je u nekom trenutku u karijeri izlazilo s kolegom/icom s posla. Iako su neke tvrtke i kolektivi izričito protiv dejtanja među zaposlenicima, nekad se prave ljubavi dogode upravo na poslu. U tome nema ničeg lošeg, no 'leptirići' ne bi smjeli utjecati na vašu razinu profesionalnosti i produktivnost – niti prerasti u otvoreno koketiranje. Ako ti je ova situacija bliska ili već danima 'škicaš' zgodnog kolegu, možda ti pomognu savjeti stručnjaka koje izdvajamo u nastavku.

Razmisli dvaput

''Izlaženje s kolegom koji je na sličnoj funkciji kao i vi ili radi u drugom timu, ostatak kolektiva ne bi trebao doživljavati negativno'', tvrdi stručnjakinja ljudskih potencijala za portal Bustle i dodaje da veze na poslu mnogi pogrešno poistovjećuju sa seksualnim avanturama i neugodnim situacijama. Među zaposlenicima se nekada rodi uzajamna simpatija, posebice jer puno vremena provode u blizini i jer dijele neke slične interese – što je svakako faktor privlačnosti. No, i stručnjakinja za karijere Vicki Salemi kaže da nije dobro ulaziti u odnose s ciljem napredovanja na ljestvici te da zato treba dvaput razmisliti o motivima dejtanja s kolegom.

Također, stručnjaci kažu da treba biti svjestan da ćeš, u slučaju prekida, partnera trebati gledati svaki dan, no to je rizik o kojemu svatko odlučuje sam. Dakle, moraju biti jasne namjere pod kojima se ulazi u odnos s kolegom s posla te ne dopustiti da zbog toga pati posao. Nekima je privlačna spoznaja da njihov 'dragi' sjedi pored njih prije, tijekom i nakon posla, dok će nekima to biti previše.

Ne miješaj se sa šefom

Ulaženje u bilo kakve odnose s nadređenim riskantno je pitanje i sklizak teren. Svi će reći da je bolje da se to ni ne dogodi jer takva veza može ugroziti karijeru obje strane. Ne samo da bi se mogle pročuti glasine da je 'XY' dobila povišicu jer je u vezi sa šefom nego bi i ostatak kolektiva mogao izgubiti motivaciju. U najmanju ruku, radi se o neugodnoj situaciji koja može utjecati na imidž tvrtke i nadređenoga. Također šanse su i da dobiješ otkaz prekineš li sa šefom što je pokazatelj delikatnosti ljubavnog odnosa podređeni-nadređeni.

Dogovorite se kad ćete obznaniti svoju vezu

Nekada ostatak kolektiva spontano spozna da 'njih dvoje' nešto petljaju i da tu postoji iskra, a sve češće se početak ljubavne veze obznanjuje na društvenim mrežama. Salemi tvrdi da je bolje ne objavljivati detalje o vašoj vezi na mrežama jer to može vidjeti ostatak radnih kolega, no na vama je kad ćete taj odnos zapečatiti kao službeni. Morate se i dogovoriti hoćete li to reći onome tko vam sljedeći put dovikne nešto poput: Golupčići ili ćete se – samo nasmijati.

Neka bude diskretno

Privatni život je jedno, a poslovni je drugo. Sigurno je da će te netko upitati o detaljima vaše veze, no ne trebaš se opravdavati niti iznositi detalje. "Čak i kada su kolege obaviješteni da ste zajedno, nema potrebe da se time razmećete u uredu'', kaže Vicki Salemi. Posvađate li se dragi i ti prije posla, razmirice držite podalje od ureda i nemojte se sukobljavati pod pauzom ili tako da svi čuju kako nešto nije u redu. To prelazi granice i dovodi u pitanje profesionalnost.

Postavite granice

Jasno je da s partnerom želite provesti svaki slobodan trenutak, posebno na početku veze. No budući da se ljubavni parovi koji zajedno i rade, gledaju gotovo cijeli dan, važno je postaviti granice kojih ćete se držati tijekom radnog vremena. Oboje obavljajte svoj posao, ne koketirajte svaki slobodan trenutak, ne koristite službeni e-mail za nezreli flert… Jednostavno: držite vezu izvan radnog mjesta. Dakako, to ne znači da ne smijete prozboriti ni riječ. To samo znači da ne smijete prijeći granice i ostatak prostorije dovesti u neugodnu situaciju.