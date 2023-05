7 fantastičnih stvari koje će se dogoditi kada upoznaš 'onog pravog'

Potraga za idealnim partnerom ponekad može biti teška. Čak i kada upoznaš nekoga tko ti se sviđa, nije lako odmah na početku veze znati da je ta osoba za tebe idealan izbor. Sve veze na početku su uzbudljive i zanimljive, no tek s vremenom počinjemo uočavati neke detalje i sitnice koje nam se kod druge strane možda ne sviđaju.

Ako dosad nisi imala sreće u ljubavi, vjerojatno si sada opreznija kod odabira svog potencijalnog partnera te se pitaš kako ćeš znati da je upravo on taj. Prema mišljenju stručnjaka za odnose, već na početku veze može se reći hoće li veza uspjeti i jesu li partneri kompatibilni, a pritom je važno obratiti pažnju na određene znakove. Kada upoznaš pravog muškarca, jednostavno ćeš to znati.

Ako primijetiš neke od znakova koje otkrivamo u nastavku, vaša veza definitivno ima potencijala.

Nema igranja igrica

S njim uvijek znaš na čemu si. Ne moraš čekati tjednima da ti se javi ili strepiti hoće li te nazvati ili ne. Vaš odnos razvija se prirodnim i spontanim tokom i uvijek ti je ugodno kada ste zajedno. Ako mu je do tebe doista stalo, onda neće igrati igrice i zavlačiti te jer vjerojatno ima iste ciljeve kao i ti i zainteresiran je za ozbiljnu vezu.

S njim se osjećaš sigurno

Svijet je okrutan, no kada si s njim osjećaš se najsigurnije na svijetu. Muškarac se instinktivno ponaša zaštitnički prema ženi koji voli. Ti si mu prioritet i stalo mu je do toga da budeš sretna. Neće nikome dopustiti da te povrijedi.

Znaš da se na njega uvijek možeš osloniti

Nije lako pronaći frajera koji će biti spreman biti uz tebe u svakom trenutku. Kada imaš težak dan, on se trudi da te oraspoloži. Ako znaš da se na njega uvijek možeš osloniti, onda je on idealan partner. Kada imaš takvog muškarca uz sebe, život postaje puno lakši.

On pozitivno utječe na tvoje samopouzdanje

Pravi partner prihvatit će te sa svim tvojim manama i nesavršenostima. On voli tvoje nedostatke i svakodnevno te podsjeća na tvoje dobre strane i na taj ti način jača samopouzdanje. Ne kritizira te niti ne osuđuje. Zbog njega se osjećaš puno snažnije, kao da si spremna pokoriti svijet i prihvatiti svaki izazov.

Ne svađate se na ružan način

Svađe i konflikti uobičajeni su dio svakog odnosa. Normalno je da se neće slagati oko svega jer ste dvije različite osobe. Međutim, čak i kada se svađate, ne svađate se prljavo. Komunicirate na produktivan način jer oboje imati isti cilj – sretnu vezu i zajedničku budućnost.

On je tvoj najbolji prijatelj

Stručnjaci za odnose ističu da je prijateljstvo savršeni temelj za razvoj zdrave romantične veze. Ako ti se sve čini boljim kada je on uz tebe, vjerojatno je on onaj pravi. Kada se dogodi nešto veliko, on je prva osoba s kojom to želiš podijeliti. U teškim i izazovnim trenucima, on je uvijek pored tebe. On nije samo tvoj partner, on je tvoj najbolji prijatelj.

Ne boji se sljedećeg koraka u vezi

Kada je muškarac zaista zainteresiran za ozbiljnu vezu, on se neće poigravati tobom i tvojim emocijama niti se bojati velikih koraka u vezi. Nakon nekog vremena, on će te bez imalo problema zvati svojom djevojkom. Spreman je obvezati se i ne boji se predanosti jer mu je do tebe stalo. S pravim partnerom, sve faze u vezi odvijat će se prirodno i nećeš stalno imati potrebu pitati se ima li vaš odnos smisla.