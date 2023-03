Bez srama: Šest situacija kada bi trebala posjetiti seksualnog terapeuta

Možda si se šalila sa svojim prijateljicama da ti ne treba terapija, jer imaš njih. No ponekad, najveće probleme u životu možeš najbolje riješiti uz pomoć nepristrane osobe koja je uz to profesionalac u svom poslu, a to je terapeut. A ako su ti problemi seksualne prirode, seksualni terapeut može biti rješenje za sve tvoje probleme.

Unatoč onome što mnogi vjeruju, seksualna terapija slična je bilo kojoj drugoj vrsti savjetovanja. To je seansa koju imaš sa seksualnim terapeutom, psihologom ili psihijatrom kako bi ti pomogao u rješavanju bilo kakvih seksualnih disfunkcija ili intimnih problema. Čak i parovi koji su sasvim zadovoljni svojim seksualnim životom mogu nešto naučiti u seksualnoj terapiji, no posjet seksualnom terapeutu najčešće dolazi na red tek onda kada je pred nama neki veći problem i ne znamo kako ga riješiti.

Bilo da se radi o seksualnoj traumi ili sramu, o bolovima za vrijeme seksa, o istraživanju vlastite seksualne orijentacije ili o nečem drugom, u nastavku smo izdvojile nekoliko razloga zašto bi bilo dobro posjetiti seksualnog terapeuta.