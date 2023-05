Ako tvoj muškarac ima ovih 10 osobina - dobila si na ljubavnoj lutriji

Razgovarajmo malo o sastavljanju popisa za i protiv kada razmišljaš ima li tvoja veza budućnost. Sve smo ga u nekom trenutku napravile, bilo da se radi o mentalnom ili fizičkom popisu. Mnoge od nas također su u nekom trenutku svog života napravile popis 'must have' stvari kod muškarca - one koje bi svaki muškarac s kojim se upustimo u vezu trebao imati. Osnovne, temeljne stvari. Ali ne može škoditi razmišljati malo šire.

To ne znači da moraš imati popis zahtjeva toliko dug da je nemoguće pronaći nekoga tko zadovoljava sve kriterije. Niti to znači da bi se trebala ograničiti na jedan specifičan "tip" muškarca. Međutim, nabrajanje svih stvari koje stvarno, uistinu želiš od muškarca nije loša ideja i može ti zbilja pomoći da prepoznaš sjajnog muškarca za sebe kada ga nađeš.

U nastavku smo stoga izdvojile popis 10 univerzalnih osobina koje bi svaki dobar muškarac trebao imati. Ukoliko prepoznaješ kvalitete svog muškarca na popisu, možeš se slobodno smatrati pravom sretnicom.