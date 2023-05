Zašto žene varaju? Pet žena podijelilo je svoja iskustva o aferama i zašto ne žale zbog toga

Kada je Shelby prevarila muža, kaže, doživjela je svoj prvi orgazam ikada. Ova 54-godišnjakinja, koja je koristila pseudonim kako bi zaštitila svoj identitet, rekla je za Insider da je prevarila svog muža s kojim je bila u braku 20 godina i da je dugo razmišljala o tome, a konačno je to učinila jednog Božića kada je njezin suprug odlučio raditi smjenu za praznike umjesto da provodi vrijeme s njom.

Nezadovoljstvo brakom, što je Shelby navela kao razlog za prevaru, čest je razlog zašto žene varaju, prema njemačkoj studiji iz studenog 2022. Za potrebe studije, istraživači su pratili 12.000 Nijemaca u vezama u razdoblju od 12 godina, povremeno ih provjeravajući. Tijekom tog vremena zabilježili su 1.000 slučajeva varanja.

Kada su istraživači pitali ljude koji su varali kako je to dugoročno utjecalo na njihovu osobnu dobrobit, muškarci su rekli da se njihova dobrobit smanjila, dok su žene rekle da je afera poboljšala njihovu opću dobrobit. Prema znanstvenicima, to bi moglo biti zato što žene započinju ljubavne afere kada su jako nezadovoljne u svojim vezama.

Insider je razgovarao sa Shelby i s još nekoliko žena koje su varale svoje supruge, a one su objasnile zašto su se u to upustile, kako su to učinile, ali i zašto ne žale ni za čim. Njihova iskustva možeš pročitati u nastavku.