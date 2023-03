Daj si oduška: Govoriti loše o bivšem ima terapeutski učinak?

Upravo si prekinula s dečkom i preplavljena si gomilom emocija koje se miješaju. U jednom trenu ga dižeš na pijedestal i misliš da je on najbolja osoba koja je ikada hodala ovim svijetom pa patiš jer si ga izgubila, a u drugom bi ga najradije sravnila sa zemljom, bijesna jer te ostavio. Naravno da nije istina ni ono prvo ni ovo drugo. Niti je on najgori niti je najbolji, a svaki prekid je težak.

Iako nije ni malo damski ružno govoriti o bivšem, stručnjaci tvrde da je to zdravo i da ima terapeutski učinak. Mogla bi svoj bijes pretočiti u dnevnik i ispucati se na bijelom papiru, možda čak i napisati knjigu o bivšem ili ga - blatiti pred prijateljicama.

"Sa stajališta mentalnog zdravlja, mislim da može biti vrlo katarzično iskreno razgovarati o negativnim osjećajima koje imaš prema bivšem. To je klasična obrada (način na koji mozak procesuira stvari)", kaže Emily Simonina, bračna terapeutkinja, dodajući kako verbaliziranjem definiraš emocije, stvari ti postaju jasnije i na koncu se oslobađaš napetosti negativne energije.

Naravno, još jedna odlična opcija je - napisati hit poput Miley ili Shakire u kojem hejtaš bivšeg.

Trenerica Maria Concha preporučuje da na komad papira zapišeš sve što je bilo za tebe bolno i problematično u prošloj vezi te sva ograničavajuća uvjerenja o sebi koja smo pokupili iz tog prekida. Kad sve to staviš na papir, zapali ga ili zgužvaj i baci u WC školjku ili pak provuci kroz uništavač dokumenata. Na taj način oslobodit ćeš se svega lošeg što si iz te veze ponijela sa sobom. Papir trpi sve pa si daj oduška, no ako bivšeg blatiš frendicama, bez obzira kako blagotvorno to bilo, ipak nemoj prijeći granicu i postati neukusna.

Gdje je granica?

Naravno, kao i u svim drugim stvarima, postoji granica - točka u kojoj ti blaćenje bivšeg prestaje služiti. “Znat ćeš da si prešla granicu ako te pomisao na bivšeg sputava u tome da nastaviš živjeti slobodno, kvari ti raspoloženje i crpi energiju", kaže Simonian.

Ako, na primjer, ne možeš razgovarati ni o čemu drugom osim o svom prekidu ili ti se um stalno vraća na negativne osjećaje prema bivšem (a možda se čak nadaš i osveti), prešla si granicu o kojoj govorimo.

"Ako je tvoja energija usmjerena na drugu osobu, tvoj fokus je na nekom drugom, a ne na tebi", kaže Concha. Kako biste se izvukli iz tog košmara i usmjerila energiju u nešto produktivnije, Concha preporučuje tjelovježbu ili novu rutinu koja uključuje brigu o sebi (čitanje dobre knjige, wellness, neki novi hobi), nešto što će ti odvratiti misli od bivšeg i pomoći ti da prebaciš fokus na sebe.

I na koncu, da zaključimo. Govoriti loše o bivšem (samo frendicama u koje imaš povjerenja, ne svakoj osobi na koju naiđeš) ili još bolje izjadati se papiru, jer tu nema cenzure, ljekovito je i pomaže ti da izbaciš iz sebe sve ono toksično što ti je propala veza donijela. No bitno je i znati gdje je granica i kada treba prestati s blaćenjem osobe koja više ne igra, barem ne bi trebala igrati, nikakvu ulogu u tvom životu.