Ne treba plava tabletica jer ova pića muškarcu mogu pospješiti 'izvedbu u krevetu'

Erektilna disfunkcija može poremetiti kvalitetu vašeg seksualnog života. Ona je frustrirajuća za muškarce, ali može biti i za žene jer nedostaje intimnosti. Taman ste bili uvjereni da ste 'zagrijani' i da će uslijediti 'vruće igrice', a onda ga iznevjeri nemogućnost postizanja ili zadržavanja erekcije.

OK, tvog partnera, no i tebe jer se vjerojatno u tom času pitaš što je pošlo po krivu. To se može dogoditi s vremena na vrijeme zbog nekih psiholoških čimbenika (stres, tjeskoba, depresija…) ili pak uslijed prekomjerne konzumacije alkohola. Isto tako moguće je do erektilne disfunkcije dolazi zbog čimbenika kao što je narušeno kardiovaskularno zdravlje ili razina testosterona. Bezbroj je mogućih razloga te je potrebno pratiti situaciju, a ponovi li se isti scenarij, muškarac bi se trebao obratiti urologu pa obaviti potrebne preglede.

Iako konzumacija određene hrane ili pića možda neće automatski riješiti ovaj problem, vrijedi pokušati u dnevnu rutinu uvesti ova pića.

Umjesto alkohola i energetskih pića (koji mogu pogoršati izvedbu u krevetu), tvoj bi partner mogao pokušati s dozom zdravlja, odnosno ovim sokovima!