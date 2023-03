5 suptilnih znakova koji otkrivaju da on i dalje pati za bivšom djevojkom

Kada nekoga upoznamo, velika je vjerojatnost da ta osoba iza sebe ima već nekoliko veza. Nažalost, neki ljudi nose nezacijeljene rane ili i dalje pate za bivšim partnerima, no unatoč tome ulaze u nove veze.

Ne želiš li frajeru biti samo 'rebound' djevojka odnosno netko koga iskorištava samo da bi zaboravio na svoju bivšu, važno je već na početku veze obratiti pažnju na određene znakove. Naime, kako otkrivaju stručnjaci, postoje znakovi, tzv. crvene zastavice, koje ne bi trebalo ignorirati jer mogu ukazivati na to da partner i dalje pati za svojom bivšom djevojkom.

Izvor: Giphy

Prošlost bismo trebali ostaviti tamo gdje joj je mjesto – u prošlosti, a vezanost za bivše ljubavi nikad nije dobar znak. Kada ljudi nakon prekida prebrzo ulaze u nove veze, to dodatno komplicira situaciju, a novi partner najčešće završava sa slomljenim srcem.

Želiš li izbjeći takav ljubavni 'brodolom', u nastavku pročitaj na koje to znakove trebaš pripaziti ako si zabrinuta da tvoj partner još uvijek nije prebolio svoju bivšu.

Čini ti se kao i dalje pokušava impresionirati svoju bivšu

Nakon što veza završi, ljudi često pokušavaju dokazati da im je bolje bez bivšeg partnera. Međutim, kako vrijeme odmiče, takve nam stvari postaju manje bitne i zapravo nam više nije stalo do mišljenja bivšeg partnera. Ako ti se čini da tvoj partner i dalje na sve moguće načine pokušava zadiviti svoju bivšu curu, to zapravo otkriva da nije krenuo dalje te vjerojatno i dalje prema njoj nešto osjeća, kažu psiholozi.

U njegovom je okruženju mnogo fizičkih podsjetnika na nju

U ozbiljnim vezama ljudi su uglavnom upoznati s ljubavnom prošlošću svojih partnera. Kada netko i dalje pati za bivšim partnerom, vrlo je vjerojatno da će u svom okruženju držati određene stvari i fizičke podsjetnike na tu osobu. Ako si primijetila da on i dalje čuva nešto što mu je bivša poklonila ili pak zajedničke fotografije i druge uspomene, to bi mogao biti znak da je još nije prebolio.

Izvor: Giphy

I dalje je brani

Ako tvoj partner i dalje nešto osjeća prema bivšoj curi, moguće je da će je braniti svaki put kada ti izraziš svoju zabrinutost po pitanju njegovih emocija. Primjerice, možda pokušava opravdati zašto je i dalje s njom u kontaktu. Takvo ponašanje samo produljuje tugu i može biti suptilan znak da on i dalje prema bivšoj partnerici gaji nekakve emocije.

Često vas uspoređuje

Sasvim je prirodno da ćemo ponekad usporediti svoju trenutnu vezu s iskustvima iz prošlosti. Ipak, takve se usporedbe nikad ne bi trebale navoditi u razgovoru sa sadašnjim partnerom. Ako ti on stalno ističe kako su stvari bile drugačije u njegovoj prošloj vezi ili često tvoje ponašanje uspoređuje s ponašanjem svoje bivše djevojke, to je jasan znak da nije krenuo dalje. Za vašu vezu to bi moglo biti zabrinjavajuće jer zapravo znači da nije spreman uložiti trud i energiju u vaš odnos.

Stalno ističe da ju je prebolio

Pretjerano spominjanje i isticanje da je prebolio bivšu zapravo je jedan od najjasnijih znakova da u stvarnosti baš i nije tako te da je vjerojatno još uvijek zaglavljen u prošlosti. Netko tko je doista krenuo dalje neće stalno spominjati kako je prebolio bivšeg partnera. Imajući to na umu, obrati pažnju na to koliko često spominje svoju bivšu i u kojem kontekstu.