Ako ti muškarac postavi ove zahtjeve trebaš razmisliti vrijedi li ostati u takvoj vezi

Na početku svake ljubavne veze uvijek se pojavljuju samo osjećaji nježnosti i strasti te će zbog toga mnoge žene zanemariti negativne stvari. Prve svađe vrlo brzo prođu, obično zato što se gase strastvenim poljupcima. Nakon ružnih riječi možda će te partner nasmijati, reći da si lijepa ili ćeš doživjeti orgazam i sve će se zaboraviti.

No žene se mogu loše osjećati i u dugim vezama i brakovima te osjećati da ih partner ne poštuje. Žena može voljeti muškarca, ali opet osjećati da veza nije kvalitetna i da možda treba uvesti određne promjene ili čak završiti odnos. Neka pitanja ili zahtjevi pokazuju da partner uopće ne poštuje ženu i da se vremenom mogu pojaviti samo novi problemi. Na koja pitanja ili zahtjeve treba posebno obratiti pažnju možeš pogledati u nastavku, ali i onda razmisliti trebaš li ostati u takvoj vezi ako nema promjena.

Želi da mijenjaš fizički izgled

Svaka osoba želi biti privlačna partneru i sve je to prirodno. No ako on odluči da bi trebala izgledati drugačije i imati na primjer, obline kao Jennifer Lopez ili bi izgledala bolje da si mršava poput Kate Moss onda nije dobra situacija među vama. Druga strana ne bi trebala kod partnera izazivati negativne osjećaje. Jedan ginekolog iz Seattlea, koji je želio ostati anoniman, objasnio je za Your Tango da žene zbog partnera pristaju na različite stvari - od pomlađivanja vagine do izbjeljivanja anusa. Stoga je vrlo važno razmisliti zbog čega želiš (činiš) određene promjene na sebi. Ako si uvijek htjela veće grudi sve je u redu, ali muškarac koji te voli neće te uvjeriti da stavljaš implantne u grudi.

Neugoda u spavaćoj sobi

Odrasla žena zna što je uzbuđuje u spavaćoj sobi, a što ne voli. Na primjer, ako ti i partner volite analni seks onda oboje trebate uživati u njemu. No ako te on želi povlačiti za kosu, a tebi je to bolno te i dalje inzistira na tome onda imate ozbiljan problem. Isto vrijedi i da za ljubavnika kojemu je najvažniji njegov orgazam. "Negativna je stvar ako partner želi da se žena odrekne svog užitka i zadovolji samo njega. Ovo se često događa ženama u heteroseksualnim odnosima jer postaju fokusirane samo na zadovoljstvo partnera", objašnjava seksualna edukatorica Laureano.

Izgubila si kontakt s prijateljima i članovima obitelji

Vrijeme je da razmisliš u kakvoj se vezi nalaziš ako muškarac uvijek pronalazi mane tvojim prijateljicama ili čini sve kako bi se distancirala od obitelji. Muškarci koji su opsjednuti kontrolom učinit će sve kako bi uništili odnos sa sestrom ili kolegama. Ovakve situacije pokazuju da želi imati potpunu kontrolu nad tvojim životom. "Ljubomora nije nimalo slatka nego je znak upozorenja", objašnjava klinička psihologinja Catia Harrington.

Gubitak privatnosti

"Narušavanje privatnosti nije samo neugodno, već je i oblik kontroliranja koji može eskalirati", objašnjava Harrington. Neki muškarci žele kontrolirati bankovne račune svojih ljubavnica, provjeravati poštu i slično. "No ne smije se pogriješiti i pomisliti da on to čini zbog velike ljubavi", dodaje dalje.

Osjećaš se loše zbog sebe

"Uz zdravoj vezi trebala bi se osjećati podržano, samopouzdano i voljeno", objašnjava Harrington. "No ako se zbog partnera osjećaš nesigurno ili manje vrijednom onda je to veliki znak upozorenja. Možda je on loš čovjek, a možda u sebi skriva agresivnu narav, bez obzira o čemu se radi trebaš razmisliti trebaš li takav odnos u životu", dodaje na kraju.