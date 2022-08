Jesi li 'zapela' za vezu koja nema budućnosti? Ovi znakovi to pokazuju

Gotovo svatko sanja o tome da pronađe idealnog partnera – osobu s kojom će provesti život. Ideja o pronalasku srodne duše na filmovima se čini prilično romantično, no svi dobro znamo da odnosi u stvarnosti funkcioniraju drugačije.

Ponekad smo toliko opsjednute tom idejom o savršenim odnosima da pristajemo na bilo kakve veze, samo radi straha od samoće ili pak radi tuđih očekivanja. Prije ili kasnije, odnos u kojem partneri nisu kompatibilni će završiti stoga je takvu vezu bolje prekinuti odmah na početku. Možda već neko vrijeme izlaziš s frajerom i ugodno ti je s njim provoditi vrijeme, no intuicija ti govori da to nije to. Ipak, radi želje da budeš u vezi odlučila si ignorirati taj glasić i 'na silu' biti u odnosu koji te zapravo uopće ne ispunjava. Zvuči poznato?

Želiš li poštedjeti samu sebe boli i ljubavnih brodoloma, bolje da ni ne ulaziš u takav odnos. Ako nisi s muškarcem kliknula na početku, male su šanse da će se ljubav pojaviti kasnije, a ti ćeš besmisleno trošiti svoje vrijeme na odnos koji je ionako osuđen na propast. Sve mi barem smo jednom u svom životu bile u vezi s partnerom za kojeg smo unaprijed znale da za nas nije idealan izbor, no ipak smo ostale ignorirajući svoju intuiciju baš radi tog straha od samoće. Ostajemo u takvim vezama jer je to lakše nego biti sama.

Budi najbolja verzija sebe.

Izvor: Giphy

Neki ljudi jednostavno nisu jedni za druge pa nema smisla forsirati takve odnose. Između para mora postojati kemija i određena razina kompatibilnosti. Ako toga nema, odnos baš i nema smisla. Svatko zaslužuje pravu ljubav te sretan i kvalitetan odnos, a život je prekratak da bi ga trošila na veze s prosječnim muškarcima samo zato jer se bojiš sama. Imaj na umu da je uvijek bolje da budeš solo i sretna, nego u nesretnoj vezi s partnerom koji ti ne odgovara.

Već na početku veze moguće je prepoznati je li to 'ono pravo' ili pak je riječ samo o forsiranom odnosu u kojem nedostaje iskra. Ako neke od tih znakova primijetiš i u svojoj vezi, moguće je da si u vezi s pogrešnim partnerom koji za tebe nije najidealniji izbor.