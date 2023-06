Suptilni znakovi koji otkrivaju da se frajeru doista sviđaš

Uvriježeno je mišljenje da bi muškarci uvijek trebali napraviti prvi korak te prići ženi koja im se sviđa. Međutim, ponekad su frajeri sramežljivi, boje se odbijanja ili imaju problema s izražavanjem emocija. U takvim situacijama može biti prilično teško odgonetnuti što on osjeća i da li mu se doista sviđaš ili je samo pristojan.

Srećom, postoje određeni znakovi koji sasvim sigurno znače da je muškarac zainteresiran. Važno je imati na umu da pojedini pripadnici muškog spola svoj interes pokazuju na čudan način ili šalju zbunjujuće signale koje je ponekad doista teško dešifrirati.

Znakovi koji otkrivaju da se frajeru sviđaš nisu uvijek tako očiti, a ponekad ni on sam nije svjestan te činjenice. Ipak, kako otkrivaju stručnjaci za odnose, ako on radi neke od ovih stvari , to su prilično jasni podsvjesni znakovi da se polako zaljubljuje u tebe.