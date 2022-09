Prepoznaj ih na vrijeme: Ovo su očiti znakovi da tvoja ljubavna veza ne funkcionira

Zamisli da si s partnerom u vezi oko 6 mjeseci i sve se čini solidno. Vaš se odnos dobro razvija i uživate u vremenu koje provodite zajedno. Ipak, duboko u sebi osjećaš da nešto nedostaje. Nisi posve sigurna možeš li se s njim zamisliti u budućnosti.

Činjenica je da su odnosi kompleksni i puni uspona i padova pa je uobičajeno da se ponekad mogu pojaviti i određene sumnje i pitanja poput onog jesmo li s pravim partnerom. No, ako su u tvojoj vezi loše stvari nadvladale one dobre, možda je trenutak da se preispitaš što uistinu želiš i može li ti tvoj sadašnji partner to pružiti. Međutim, prvi korak je prepoznavanje problema i da nešto nije u redu.

Svaki odnos je jedinstven, no stručnjaci za veze otkrili su kako postoje neki 'klasični znakovi' koji pokazuju da ipak niste jedno za drugo i da vaša veza vjerojatno neće uspjeti dugoročno. Znakove koji otkrivaju da veza ne funkcionira donosimo u nastavku.