Jedna od najpoznatijih pjesama velikih Beatlesa svakako je "All You Need Is Love", ona koja govori kako je ljubav sve što ti je potrebno u životu. Ali u stvarnosti su tu i svađe, vrijeme provedeno sa samim sobom i nesuglasice kao sve ono što odnosima također daje snagu i karakter.

Iako bi se nakon prve veće svađe mogla osjećati povrijeđeno i početi sumnjati u svog partnera, psiholozi nam kažu da upravo ti nesavršeni dijelovi veze omogućuju parovima da se bolje upoznaju i u konačnici izađu jači.

Baš zbog toga provjerile smo nekoliko ponašanja u vezi za koja se nerijetko smatra da su čudna ili čak često vode do prekida, ali psihologija nam govori drugačije i zapravo su pokazatelj zdrave i uspješne veze.