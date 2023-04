Strah od samoće nije jedini: 7 razloga zašto ljudi ostaju u lošim vezama

Svaka osoba, mlada ili stara, želi biti sretna i uživati u zdravoj ljubavnoj vezi. No zašto je onda toliko ljudi nesretno u ljubavnim odnosima i zašto su prekidi toliko boli? Neki ljudi su bili prevareni i ostavljeni. Nekima su trebale godine da priznaju i da se dogodi nešto potpuno ružno kako bi otišli. No većina ljudi je godine provele u lošim odnosima koji im nikako nisu odgovarali. Zašto se to događa? Prema Ann Papayoti, life coachu koja je puno radila s ljudima u procesu razvoda, većina ljudi bi radije bila u lošoj vezi nego bila sama.

Naravno da se postavlja pitanje zašto ljudi radije biraju loš odnos nego sebe? "Poznat mi je 'strah' od samoće jer sam u jednom trenutku u životu bila u lošoj vezi. Odnos je bio toksičan, a uključivo je zlostavljanje i kontroliranje. Ostala sam godinama u tom odnosu, sve dok se nije dogodio prijelomi trenutak. Od tada sam puno naučila o razlozima zašto ljudi ostaju u takvim odnosima. Ljudi u nezdravim vezama ostaju jer se boje, osjećaju se manje vrijedni, a svojim djelima, ponašanjem i izborima sabotiraju sami sebe", objašnjava Ann Papayoti za Your Tango.

Ponekad se ljudi pitaju zašto bi uopće mijenjali svoj život i ne žele priznati svoje strahove. No dalje objašnjava zbog kojih razloga ljudi radije ostaju u lošem braku ili vezi nego se odlučuju biti samci.