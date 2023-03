'Sedam važnih lekcija koje sam naučila u nesretnom braku'

Biti u toksičnom i nesretnom braku nije lako, a ponekad se čini još teže izaći iz tog braka, posebno ako su tu i djeca. Iz ovog ili onog razloga, mnoge žene neprestano važu prednosti i nedostatke ostanka u lošem braku naspram toga da budu same nakon razvoda, pa će ponekad radije ostati nego otići.

Bilo da ih je strah toga da ponovno budu same, da ih plaši ono nepoznato što ih čega, ili jednostavno svoju djecu ne žele razdvojiti od oca, mnoge žene odluče ipak ostati u nesretnom braku, no u većini slučajeva puno je bolje uhvatiti se u koštac s onim nepoznatim. A brak, bio on sretan ili ne, naučit će te puno toga o tebi samoj, ali i o odnosima s drugima, pa sve što naučiš u ovom nesretnom braku moći ćeš primijeniti i na buduće veze, kojih će sigurno biti.

Jedna anonimna autorica na portalu Your Tango podijelila je sedam stvari koje je naučila dok je bila u nesretnom i toksičnom braku, čak i kada nije bila svjesna da uči, a ovih sedam lekcija koje je ona naučila pomoći će i tebi ako prolaziš kroz sličnu situaciju.