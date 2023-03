Mnoge žene dobar dio seksualnog života pokušavaju ostvariti vrhunce, ali iz različitih razloga mnoge ga ne doživljavaju. Često bez obzira na ljubav i privrženost koje osjećaju prema partneru ne mogu doživjeti orgazam. Prema istraživanjima, čak 81,6 posto žena ne može doživjeti orgazam tijekom penetracije bez dodatne stimulacije, s druge strane čak 90 posto muškaraca doživi orgazam.

Prema stručnjacima ova razlika je vrlo velika, ali uzroci mogu biti različiti. "Mnogo je razloga zašto se ne može ostvariti orgazam, a kod žena se često tijekom stimulacije ignorira klitoris", objašnjava dr. Laurie Mintz za NBC News.

Postoje različiti razlozi zašto žene ne mogu doživjeti orgazam. Od zdravstvenih problema, osjećaja srama, loše povezanosti s partnerom, nedostatka predigre i slično. No isto tako, postoje neke stvari koje mogu biti povezane s izostankom orgazma, a koje su pomalo neuobičajene ili čak čudne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Čarape i orgazam

Kada su muškarac i žena u intimnom odnosu vjerojatno su goli i to je posve prirodno. To naravno uključuje i čarape, a ako je vjerovati jednom istraživanju, to bi mogla biti pogreška. Naime, istraživanje Sveučilišta Groningen iz Nizozemske otkrilo je da 80 posto parova koji nose čarape tijekom seksa doživi orgazam, dok isti učinak ima samo 50 posto parova bez čarapa. Je li doista stvar u čarapama ili u nečem drugom teško je sa sigurnošću reći. No, možda bi sljedeći put trebala ostaviti čarape pa vidjeti ima li istine u tome.

Nema ni trunke ljubomore

Mnogi kažu da ništa dobro nije proteklo iz ljubomore. No je li to stvarno istina? Prema istraživanju objavljenom u Journal of Comparative Psychology muškarci prijatelje i kolege svoje partnerice doživljavaju kao "potencijalne seksualne suparnike". Stoga će muškarac pokušati imati više sekualnih odnosa i potrudit će se više zadovoljiti ženu ako ona ima više prijatelja ili kolega.

Seksualna orijentacija ima utjecaj

Zanimljivo je da žene različite seksualne orijentacije drugačije doživljavaju orgazam. Lezbijke postižu više orgazma nego heteroseksualne žene. Istraživanje objavljeno u The Journal of Sexual Medicine pokazalo je 61,6 posto žena doživi orgazam, a čak 74 posto lezbijki može reći istu stvar. Biseksualne žene dožive orgazam u 58 posto slučajeva, a ako je suditi prema ovim podacima čini se kako heteroseksualni parovi trebaju više poraditi na postizanju vrhunaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Manje godina, manje orgazama

Broj godina je puno više od broja kada se radi o seksu. Što su žene starije puno lakše postižu orgazam. "Čak 61 posto žena u dobi od 18 do 24 godine doživjelo je orgazam zadnji put kada je imalo seks, 65 posto žena u tridesetima te oko 70 posto žena u četrdesetima i pedesetima je doživjelo orgazam", objasnila je dr. Debby Herbenick za Elite Daily. Prema ovom su zaključili da žene tijekom godina sve bolje upoznaju svoje tijelo i više uživaju.

Prehrana je važna i za orgazam

Možda će mnoge žene biti jako iznenađene kada otkriju da odabir namirnica na tanjuru ima utjecaj i na postizanje orgazma. Prema časopisu Prevention konzumiranje maslinovog ulja može pomoći tijelu da proizvodi testosterone koji su dobri za orgazam, pa bi bilo dobro više ga uvrstiti u prehranu.

Glumi dok ne uspije

Postoje mnogi razlozi zašto žene glume orgazme, ali ovo bi mogla biti jedna zanimljiva činjenica. Očigledno za orgazme vrijedi rečenica "glumi dok se ne ostvari". Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Sexual Archives otkrilo je da je treći najčešći razlog zašto žene glume orgazme - vlastiti užitak. No ipak treba jedno upozorenje! Ako ova metoda ne uspije nakon nekog vremena onda treba prestati glumiti jer to može biti lažno ohrabrenje partneru da je sve u redu, a onda će nastaviti raditi krive stvari.

Zanemarivanje klitorisa

Opće je poznata stvar da je stimuliranje klitorisa ključ za ženski orgazam, ali puno je veća vjerojatnost da će žena postići orgazam ako se stimulira klitoris tijekom penetracije. Stoga je važno da se tijekom seksa ne zanemari klitoris, a prema istraživanju s početka popisa, ni čarape neće odmoći.