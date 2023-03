Muškarac zainteresiran za tebe, postavit će ti ovih pet pitanja

Privlačnost rađa znatiželju, što znači da kada si za nekoga zainteresirana, želiš znati što više o toj osobi. To je prirodno, zar ne? No, ima i onih ljudi koji su karakterno vrlo znatiželjni i zanima ih sve o svima, a i onih koji će postaviti nekoliko pitanja pristojnosti radi.

Kako onda razaznati o kojem se tipu osobe radi, odnosno je li tvoj fatalno zgodan sugovornik opasno zagrijan za tebe ili samo pristojan? Kako znati razliku između pristojnih upita i onih koji znače nešto više? Stručnjaci otkrivaju za portal Best Life nekoliko pitanja koja će ti postaviti muškarac kojem se jako, jako sviđaš. Na tebi je da odgovoriš.

Što misliš o…?

Muškarac koji je jako zainteresiran za tebe htjet će znati tvoje mišljenje o svemu. "Pitat će te jasna, specifična pitanja o temi o kojoj pričate", kaže za Best Life psihologinja Sarah Watson te dodaje da ljudi ovakva pitanja obično postavljaju kada smatraju da je osoba s kojom razgovaraju vrlo inteligentna te žele znati njezino mišljenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kada te opet mogu vidjeti?

Postoji li nešto ljepše od toga da te osoba u koju si jako zaljubljena pita kada te može opet vidjeti? "Ovo pitanje pokazuje da je zainteresiran za tebe, da bi htio napraviti neke planove s tobom i provoditi što više vremena u tvome društvu", kaže David Tzall, psiholog iz New Yorka. Jasan znak privlačnosti je taj što preuzima inicijativu pitajući te stvari poput "Mogu li te posjetiti?" ili "Želiš li na večeru sa mnom?".

Kakav ti je bio dan?

Pitanje "kako si" uvriježilo se kao dio pristojne komunikacije i nerijetko uopće ne podrazumijeva odgovor dulji od "dobro". No, ako ga zanima kakav ti je bio dan, što si ručala, je li te tko naljutio, je li ti se nešto posebno lijepo dogodilo u danu, to bi mogao biti znak da je zainteresiran za tebe i da mu je do tebe stalo.

Jesi li slobodna?

Nitko ne želi gubiti vrijeme na nekoga tko nije dostupan. Prema Tzallu, ovo je "prilično dobar pokazatelj" da vas netko privlači jer inače vjerojatno ne bi pokazao interes za tvoj romantični život. "Ovo je temeljno pitanje jer postavlja granice vaše interakcije", objašnjava. "Ako nisi slobodna, ne može te pozvati van, a ako jesi može. Odgovor na ovo pitanje daje mu smjernice za dalje", objašnjava psiholog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kakve muškarce voliš?

Ovo pitanje potvrđuje da mu se sviđaš jer onaj tko pita provjerava može li te privući ili ne. Naravno, ako ih nema, a jako mu se sviđaš, neće odustati, već će poraditi na tome da te privuče. Zbog toga mu je bitno znati što te privlači.