Jesi li znala? Ove osobine imaju svi sretno oženjeni muškarci

Istina je da je brak težak i da zahtijeva konstantan rad, trud i kompromis. Ali ponekad, čak ni tada nema garancija. U vremenu u kojem živimo, stopa razvoda vrtoglavo raste, a neka izvješća pokazuju da će se 40 do 50 posto bračnih parova na kraju rastati. Uz to, stopa razvoda za one koji se ponovno vjenčaju još je veća.

Ipak, nije sve tako crno. Mnogi ljudi uživaju u sretnim i uspješnim brakovima i vezama, a kada je riječ o muškarcima, postoje neke osobine koje dijele svi muškarci koji su u sretnim vezama i brakovima. A to je kroz godine i godine rada s bračnim parovima naučila obiteljska psihoterapeutkinja dr. Fran Walfish.

"Najveći zajednički nazivnik koji imaju svi uspješni, dugi brakovi su dvoje partnera koji se obvezuju da će ostati zajedno bez obzira na sve. Oni su otvoreno razgovarali o svim mogućnostima prije braka i složili su se da će se toga držati i ostati u braku bez obzira na sukob, izazov ili problem koji se pojavi", kaže Walfish za Your Tango.

Budi najbolja verzija sebe.

Osim toga, Walfish kaže da je ovih pet osobina uvijek vidljivo kod muškaraca koji imaju uspješne i duge brakove - a u nastavku provjeri o kojima je riječ.