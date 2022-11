Manikure sa zlatnim detaljima savršene su za nadolazeće blagdane

Bliže nam se blagdani koji su, kako to i obično biva, ispunjeni radošću, veseljem, ali i obiljem zabavnih beauty lookova - od veselih frizura i šljokičastog make upa pa sve do novih svečanih i blagdanskih manikura koje smo planirali cijele godine. A osim šljokičastih i klasičnih crvenih manikura, tu su i one u zlatnoj boji koje odišu elegancijom, a s kojima nećeš pogriješiti ni ovih blagdana.

Bilo da se odlučiš za šljokice u zlatnoj boji, kombinaciju zlatne i neke druge boje na svojim noktima, zlatnu francusku manikuru ili tek neke minimalističke zlatne detalje, sa zlatnom bojom na svojim noktima ove ćeš zime biti u centru pažnje. A ako još uvijek nisi sigurna kakvu manikuru odabrati ovog prosinca, imamo nekoliko ideja za manikure sa zlatnim detaljima koje će te osvojiti svojom jednostavnošću i elegancijom.