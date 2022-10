Obavezno ih izbjegni: Tri frizure koje te mogu postarati i do 10 godina

Promjena frizure može izuzetno utjecati na nečiji izgled. I dok ćemo uz neke frizure djelovati mlađe, puno je i onih frizura koje nisu najboljih izbor za svakoga jer mogu dodati i do nekoliko godina te značajno postariti osobu koja ih nosi.

Starenje je prirodan proces i ne možemo ga izbjeći, no nitko ne želi izgledati starije od svoje stvarne dobi. Ipak, pogrešan način odijevanja, loša šminka ili pak krivo odabrana frizura mogu nas postariti i do deset godina, a to je nešto što nitko ne želi.

U nastavku ti donosimo tri pomalo 'oštre' frizure koje bi trebala izbjegavati ili ih drugačije stilizirati jer bi te u protivnom mogle značajno postariti.