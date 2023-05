Saznale smo sve o frizerskim trendovima ovog proljeća

Trendovi u bojanju i šišanju kose često se mijenjaju, no definitivno ima frizura i boja koje su uvijek moderne i zapravo su postali vječni klasik poput blond nijansi ili pak strogog boba koji je uvijek IN. Ipak, što je to ovog proljeća pravi hit, provjerili smo s Anom Nunić, vlasnicom salona The Hair Tailor u Zagrebu.

"Trendovi su uvijek tu, no ja sam jedna od onih koja uvijek zagovara i pozdravlja trendove, no sa personalizacijom osobi. Ne smatram imperativom da svi nosimo posljednje trendove već da ih prilagodimo osobi i njezinim željama oko toga kakvu frizuru želi imati", ističe Ana.

No, kada govorimo o trendovima, kaže Ana, ove sezone in je takozvani wolf cut kojeg u posljednje vrijeme nosi i pjevačica Miley Cyrus.

"Tehnika wolfcuta je ovosezonski trend koji se vratio na velika vrata. To je zapravo mix iz među shaga i mnogima omražene fudbalerke. Frizura je to koja je bila jako popularna 90-ih i odličan je izbor za one koji žele postići teksturu kose. Wolfcut je doista svestran jer je sjajan izbor za one s tankom kosom pa žele postići volumen, ali i za žene koje imaju puno kose jer se takvim šišanjem jako uspješno može ukloniti višak kose i rasporediti težina kose kako bi kosa dobila volumen na pravim mjestima. I u wolfcutu su obavezne šiške", kaže Ana.

Šiške općenito su veliki trend ove sezone.

"Zanimljivo je kako se nose sve šiške osim tradicionalnih gustih i ravnih. Dakle, u trendu su posebno takozvane zavjesa šiške, kao i neravne šiške koje izgledaju kao da su nemarno ošišane", kaže Ana.

"Općenito je trend u svijetu čim više da frizura izgleda što više natural. Valove su zamijenili opušteniji beach valovi ili samo kao izgužvana kosa", objasnila nam je Ana.

Što se pak boje kose tiče, vraćaju se topli tonovi na velika vrata. Posebno je IN boja bakra i boja cimeta.

"Sve se više traže topliji tonovi i to je izvrsna vijest za žene s našeg podneblja jer im je definitivno lakše održavati boju. Hladniji tonovi su puno pogodniji za Skandinavce njer kod nas žene imaju puno više crvenog podtona, pa je teže dobiti hladniji podton u kosi", zaključila je Ana.

Dakle, poželiš li ovo proljeće promijeniti frizuru i možda izgledati poput Miley Cyrus, ali i isprobati boju kose s toplijim tonovima nećeš pogriješiti. No, ipak prije svega posavjetuj se sa stručnjakom.