Napokon sam pronašla puder idealan za ljetne dane, evo što me osvojilo kod njega

Ljeto nam je napokon pred vratima, a baš kao i mnogi i ja sam ga jedva dočekala. Gotovo svi predviđaju da će ovo ljeto biti jedno od najzabavnijih koje smo imali do sada, a kako bi bila spremna za cjelodnevna druženja na plaži i vruće ljetne noći odlučila sam pronaći savršen tekući puder koji to može podnijeti. Kod odabira sam bila vrlo zahtjevna te sam tražila proizvod koji će kroz sve moje avanture izgledati odlično i trajati cijeli dan. Osim odličnog prekrivanja i lagane formule bilo mi je izuzetno važno da tekući puder ne isušuje kožu nego joj pruža dodatnu njegu.

Nakon iscrpne potrage našla sam svoj favorit - Maybelline New York Affinitone tekući puder. Prvi test koji je s lakoćom prošao je onaj pokrivenosti. Tijekom ljetnih dana me muči crvenilo kože koje se pojačava boravkom na suncu, a od kombinacije sunca, morske soli i kreme za sunčanje pojavi mi se i koja bubuljica. Maybelline New York Affinitone tekući puder sve je nepravilnosti prekrio, crvenilo je nestalo odmah nakon nanošenja i najvažnije od svega, moj ten je izgledao potpuno prirodno. Za to su zaslužni mineralni pigmenti koji se savršeno stapaju s kožom i ističu njezinu prirodnu nijansu. Kako je moja koža mješovitog tipa, teško mi je pronaći tekući puder koji će odlično izgledati na suhim dijelovima lica te koji neće dodatno mastiti one masnije. Nakon cjelodnevnog korištenja neželjeni sjaj lica bio je pod kontrolom, a suhi dijelovi bili su hidratizirani.

Drugi test kojem sam ga podvrgnula je trajnost. Ljetni dani posebno su izazovni za make up koji može u trenu skliznuti s kože, no ne i s Maybelline New York Affinitone tekućim puderom. Ne samo da je moje lice izgledalo odlično nakon dana koje sam provela užurbano šetajući od jedne obaveze do druge, Affinitone tekući puder je besprijekorno izgledao i nakon dana na plaži. Prirodna pokrivenost pratila me tijekom cijelog dana te nisam morala popravljati make up tako da sam samouvjereno mogla savladati svaki izazov pred sobom bez da razmišljam hoće li moj tekući puder to izdržati. Maybelline New York Affinitone tekući puder probala sam koristiti sam i u kombinaciji s kremom za sunčanje, a u oba slučaja rezultati su me oduševili. Affinitone tekući puder se nije razmazao, izblijedio ili bilo kako narušio moj make up, a zbog toga sam se u njega zaljubila još više.

Iako ljeto za nas znači uživanje i odmor, za našu kožu to može biti posebno izazovno razdoblje. Sunčeve zrake, morska sol i suhi zrak mogu značajno isušiti kožu i uzrokovati pojavu nepravilnosti pa sam kod testiranja njege kože bila posebno rigorozna. Maybelline New York Affinitone tekući puder me i od takvih nezgoda sačuvao. Nova nježna formula obogaćena vitaminom E i arganovim uljem štiti i njeguje kožu, a ono što mi se posebno svidjelo je što tekući puder Affinitone sadrži i hijaluronsku kiselinu i pruža 24h hidratacije. Od samog nanošenja do uklanjanja šminke moja koža je bila meka na dodir, ali i vidljivo hidratizirana. Bogata hidratacija osigurava da se koža neće dodatno mastiti i tako uništiti šminku.

Nakon nekoliko dana korištenja uvjerila sam se u moć Maybelline New York Affinitone tekućeg pudera. Vrlo brzo je postao moj omiljeni ljetni kozmetički proizvod koji ću sa sobom nositi gdje god krenula. Kombinacija prirodne pokrivenosti koja se savršeno stopila s mojim tenom i formula obogaćena vitaminom E, arganovim uljem i hijaluronskom kiselinom, potvrdila je da sam napravila odličan odabir. Ako i ti imaš jednako visoke standarde kada je u pitanju kozmetika, možeš se s potpunim povjerenjem prepustiti njezi i prirodnom prekrivanju Maybelline New York Affinitone tekućeg pudera koji te sigurno neće iznevjeriti. Probaj ga odmah jer je do 20.06. na -30% popusta na bazzar.hr!