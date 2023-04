Neodoljivi mirisi za kosu zbog kojih ćeš zaboraviti na klasične parfeme

Parfem je jedan od najdražih dodataka unutar kozmetičke torbice svake žene, a njihova čar je u tome što nam omogućavaju da se u svakom trenutku osjećamo ženstveno i senzualno. Danas na tržištu postoji zaista jako velik broj različitih mirisa pa je ponekad pravi izazov pronaći parfem koji će nam idealno odgovarati.

Neke žene vjerne su jednom te istom mirisu godinama pa njihov omiljeni parfem predstavlja njihov osobni pečat, dok druge vole eksperimentirati s mirisima i isprobavati različite parfeme.

Kada stignu topliji dani, svi češće posežemo za nekim laganijim i osvježavajućim mirisnim notama, a jednom kada pronađemo svoj idealni parfem, želimo da se njegov miris na našoj koži osjeti što dulje. Međutim, oni malo pristupačniji parfemi najčešće ne traju onoliko dugo koliko bismo htjele. Dakako, razumljivo je da će se laganije toaletne vode uvijek kraće zadržavati na koži u usporedbi sa skupocjenim parfemima koji se na koži zadržavaju jako dugo.

Na sreću, postoje određeni trikovi uz koje će se tvoj miris parfema osjetiti puno dulje, a glavni 'game-changer' je nanošenja parfema na kosu. Prema stručnjacima, mirisi se puno lakše 'hvataju' za kosu nego za kožu pa samim time i dulje traju.

Iako i svoj uobičajeni parfem možeš poprskati po kosi, puno bolja opcija su parfemi koji su namijenjeni baš za kosu, a pronaći se mogu i u našim drogerijama. Upravo su takvi parfemi idealan izbor za toplije dane jer traju dulje, a uz njihov ćeš se miris uvijek osjećati svježe i čisto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kako pojašnjavaju stručnjaci za mirise, parfemi za kosu dolaze u obliku maglica i drugačije su formulirani od klasičnih parfema, a u sebi najčešće imaju i hranjive i regenerirajuće sastojke koji kosi daju blagi sjaj i nježan miris. Osim toga, alkoholi koji se nalaze u standardnim toaletnim i parfemskim vodama mogu oštetiti kosu, pa ih ne bi trebalo koristiti prečesto, osobito ako ti je kosa suha. Još jedna prednost parfema za kosu je i u tome što su dugotrajniji pa su dobar odabir ako želiš da tvoj miris bude primjetan čitav dan, a pritom ne otežavaju niti ne oštećuju kosu.

S obzirom na sve prednosti parfema za kosu, i ne čudi nas da u posljednje vrijeme postaju sve popularniji, a osvojili su i mnoge trendseterice. Najčešće dolaze u obliku maglice ili parfumiranih ulja te su savršen dodatak kozmetičkoj torbici za proljeće i ljeto. Neke od naših favorita donosimo u nastavku.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Hair Mist, 65 eur

Blistav i prozračan, ovaj miris lagano parfimira kosu. Ne sadrži alkohol te njeguje i štiti kosu dajući joj zdrav sjaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

By Kilian Love, Don't Be Shy Hair Mist, 95 eur

Kultni miris spojen je s njegujućim sastojcima za kosu. S naprednom formulom, koja hidratizira i štiti kosu od sunca. Idealan dodatak kozmetičkoj torbici u ljetnim danima.

Jo Malone London English Pear & Freesia Hair Mist, 55 eur

Kultni Jo Malone parfem pretočen u miris za kosu. Svjež miris cvijeta frezije te sočna aroma zrele kruške idealna su kombinacija za bilo koje godišnje doba. Lagana formula s arganovim uljem i provitaminom B hrani kosu i daje joj sjaj.

Rituals Hair & Body Mist Sprej za tijelo i kosu, 18 eur

Blistaj od glave do pete uz ovu maglicu za kosu i tijelo iz kolekcije The Ritual of Sakura. Poboljšana revitalizirajućim cvijetom trešnje i rižinim mlijekom, formula je bez alkohola pa je idealna za osjetljivu kožu i kosu.

DIOR J'Adore Parfum Hair Mist Sprej za kosu, 60 eur

J’adore mist za kosu posjeduje pravi intenzitet dok kosu istovremeno održava svježom. Obogaćen aktivnim sastojcima, njegova formula kosi daje senzualan mirisni trag.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Byredo Mojave Ghost Hair Perfume, 80 eur

Misteriozni drvenasti miris zbog kojeg će se svi pitati 'kako ti kosa tako dobro miriše?'

Authentic Beauty Concept Parfem za kosu, 48 eur

Lagani buket prirodnih začina, svježeg lana, bijelog cvijeća i lepršave puderaste ljubičice, upotpunjen kremastim mošusom i mekanim drvetom.

Jo Malone London Star Magnolia Hair Mist Sprej za kosu, 55 eur

Unaprijedi svoju dnevnu rutinu s mirisnom maglicom za kosu Star Magnolia. S prirodnim arganovim uljem i provitaminom B5, formula je lagana i daje kosi zdrav sjaj.