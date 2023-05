Top 5 mirisa koji su muškarcima jako privlačni i naglašavaju ženstvenost

Mirisi su važan dio osobnosti, ali ponekad se zaboravlja koliko mogu pojačati i privlačnost. Snažan miris losiona poslije brijanja, preintenzivan cvjetni parfem koji izaziva kihanje, snažan miris lavande i slične nijanse mogu biti vrlo važni u zavođenju odnosno mogu čak negativno utjecati na privlačnost osobe. Miris kod potencijalnog partnera može izazvati različite osjećaje.

"Mirisi mogu potaknuti snažna sjećanja i osjećaje i time utjecati na privlačnost. Neki mirisi mogu stvoriti osjećaj ugode ili poznatog, dok drugi mogu izazvati uzbudljivije ili snažne emocije, a sve to može pridonijeti privlačnosti", objašnjava stručnjakinja za odnose Laura Wasser za Bestlifeonline.com. Stoga je vrlo zanimljivo otkriti kako pojedini mirisi utječu na privlačnost, a sve možeš pročitati dalje u nastavku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Vanilija

Mnogo je istraživanja koja pokazuju da mirisi mogu utjecati na emocije. Mirisni (olfaktivni) podražaji mogu utjecati na sve, od privlačnosti osobe, dobi, statusu zdravlja/bolesti, pa čak i utjecati na procjenu osobnosti, pokazuje studija objavljena časopisu Cognitive Research: Principles and Implications. Međutim pokazalo se da se jedan miris posebno ističe - vanilija.

Ovaj se miris često povezuje sa sretnima sjećanjima, poput mirisa kolača ili neke druge poslastice. Vanilija može izazvati ugodna sjećanja ili stvoriti osjećaj ugode i topline, a takvi osjećaji su vrlo važni kod privlačnosti i u odnosima.

Mošus

"Topli, zemljani i mošusni mirisi poput sandalovine i pačulija pojačavaju osjećaje prizemljenosti, ugodu i sofisticiranisti što mnogi ljudi smatraju privlačnim", objašnjava edukatorica Lisa Lawless. Sandalovina se često koristi u toplicama i studijima za jogu jer se povezuje s umirujućim osjećajima. Kada mošus nije jako izražen u parfemima može kod osobe stvoriti želju da drugu stranu bolje upozna. "Također, mirisi s naznakama neobičnih sastojaka poput crnog papra ili čaja mogu biti iznenađujuće privlačni i stvoriti osjećaj intrige", predlaže Wasser.

Citrusi

Ako netko želi stvoriti dojam energičnosti i sreće onda se treba odlučiti na parfeme s notama citrusa. "U aromaterapiji se smatra da citrusni mirisi, osobito naranče, izazivaju radost. Stvaraju osjećaje svježine i vitalnosti što može biti vrlo privlačno", dodaje Lawless.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Lavanda

Lavanda se obično povezuje s opuštanjem i vrlo često se nalazi u svijećama ili ma mjestima gdje se želi potaknuti osjećaj opuštenosti. "Kada udišemo miris lavande mozak proizvodi neurotransmitere poput serotonina i dopamina. Oni potiču opuštanje i utječu na dobro raspoloženje", objašnjava aromaterapeut Caleb Backe. Ako ljudi imaju takav miris oko sebe onda stvaraju osjećaje smirenosti i opuštenosti što može biti jako privlačni.

Cvjetni mirisi

Cvjetni miris poput jorgovana smatra se romantičnim i ženstvenim te se stoljećima koristi poput afrozodijaka. Stoga nije neobično da su studije pokazale da su muškarcima najprivlačnije žene koje nose cvjetne mirise. No treba imati na umu da nošenje snažnog mirisa u blizini nekoga osjetljivog na mirise može biti neugodno, dok bi drugima koji uživaju u jakim mirisima to moglo biti poticajno. No većini ljudi najveću neugodnost stvaraju velike količine parfema pa treba biti oprezan i ne nanositi previše bilo kakvih mirisa.