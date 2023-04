Već sada razmišljamo kako pripremiti kosu za ljeto? Pitali smo stručnjakinju

Svibanj je sve bliže i već si počela razmišljati o godišnjem odmoru i kako ćeš ga provesti. Razmišljaš možda kako do ljeta skinuti taj kilogram ili dva kako bi bila zadovoljna na plaži, ali i kako pripremiti tijelo za izlaganje suncu- od zaštitnog faktora pa do dodataka poput beta karotena. No, sada u kasno proljeće idealno je vrijeme i za pripremu kose za ljeto. Kako najbolje pripremiti kosu za izlaganje suncu, soli ili kloru pitali smo stručnjakinju Anu Nunić, vlasnicu zagrebačkog salona The Hair Tailor.

"Što je kosa u boljem stanju na početku ljeta, to će biti u boljem stanju nakon ljeta. To je sigurno. U današnje vrijeme kada je 99% kosa kemijski tretirano, neophodno je i dugujete svojoj kosi da na pravilan način brinete o njoj", objasnila nam je Ana.

Najbolje bi bilo kosu početi pripremati već 2-3 mjeseca prije ljeta i to u nekoliko koraka. Jedna od najvećih zabluda je da prije mora ne bi trebalo bojati kosu, objašnjava Ana.

"Mnoge žene griješe kad kažu neću se bojati jer idem na more. Upravo suprotno, jako je važno održavanje boje redovito. Najbolje bi bilo kosu održavati tonerima-pogotovo plavuše. Iako se možda nakon mjesec, dva od bojanja čini da je boja još u redu, nijansiranje kose preljevom učinit će ju otpornijom na vanjske čimbenike i dati joj puno profinjeniji izgled od isprane boje bez sjaja", kaže Ana. Osim održavanja boje, svakako je važno i da kosu redovito šišate.

"Što su vrhovi zdraviji to će se i kosa sigurno manje petljati od soli i vjetra. I zato uvijek ističem da je važno kosu održavati tijekom cijele godine, a posebno pred ljeto", kaže Ana i dodaje da je sljedeći korak u primjeni strukturna obnova kose.

"Strukturna obnova kosa je jako važna jer s njom zapravo štitimo kosu od vanjskih utjecaja. To se postiže proizvodima koji u sebi imaju patentirane peptide i zapravo štite kosu cijele godine. Govorimo o proizvodima od šampona pa do maske čiju primjenu treba pojačati pred odlazak na more i izlaganje suncu", objasnila nam je Ana. Osim toga, kaže Ana važna je i hidratacija kose.

"Hidratacija podrazumijeva intenzivnu njegu u salonu ali i kvalitetan šampon, masku, ulje na prirodnoj bazi kod kuće. Uvijek preporučujem njegu u salonu gdje će stručnjak znati reći koji preparat je najbolji za pojedinu kosu te potom intenzivnija hidratacija kod kuće s uljima poput makadamije, kokosa ili ulje na bazi argana. Uvijek preporučujem prirodna ulja jer se ona upijaju u vlas, a ne zadržavaju se na kosi te na taj način hidratiziraju kosu i sprječavaju pucanje vrhova. Ono što treba izbjegavati su ulja na bazi silikona", objasnila nam je Ana.

Pred ljeto bi trebalo i barem manje koristiti pegle i figara za kosu, kaže Ana.

"Kosa će ionako biti izložena takozvanim vanjskim 'agresorima '-sol, vjetar, sunce, klor.… Kosa će to sve puno teže podnijeti ako bude suha i dehidrirana! Figaro i peglu bilo bi bolje zamijeniti fenom i četkom uz obaveznu upotrebu spreja za zaštitu od topline", ističe Ana.

Dakle, iako ti se možda čini komplicirano na prvu, zapravo je poprilično jednostavno pripremiti kosu za ljeto. Ustrajnost će se sigurno isplatiti. Pa jedva čekamo otići na godišnji i vratiti se, preplanule, odmorene i sa zdravom kosom.