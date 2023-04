Istina ili mit: Isprobala sam šampon koji 100% uklanja perut

Perut ili prhut kako je mnogi nazivaju i nije toliko izoliran slučaj kako bi na prvu mogla pomisliti jer upravo sam to pomislila nakon što sam vidjela da je moja kosa puna sitnih točkica. Znam da me vlasište počelo svrbjeti već neko vrijeme, no to sam pripisivala promjeni vremena, točnije stiglo je proljeće pa sam mislila kako mi se možda i vlastište privikava na novo godišnje doba. No, nepobitna činjenica je otkrivena u ogledalu- imam prhut, perut kako god je zvali. Na prvu sam pomislila, oh, ne, zašto baš meni, no na drugu sam shvatila da je vrijeme da se obračunam s prhuti.

Nakon što sam provela sate čitajući o tome zašto prhut nastaje, slučajno sam se našla u prilici da porazgovaram sa stručnjakinjom koja mi je pojasnila moguće uzroke pojave prhuti.

"Prhuti nazivamo pojavu sitnih ljuskica u vlasištu uz moguć osjećaj svrbeža. Nastaje kao posljedica prekomjernog ljuštenja vlasišta, lokalizirana je samo na vlasištu i nema znakova upale, a zahvaća čak 50% odrasle populacije. Iako uzrok pojave prhuti još uvijek nije u potpunosti jasan, smatra se kako značajnu ulogu u njezinom nastanku imaju genetski čimbenici (do sada je identificirano oko 20 gena koji se povezuju s njezinim nastankom), okolišni čimbenici, stres, poremećaj u mikrobiomu vlasišta, pojačana aktivnost žlijezda lojnica, kolonizacija s određenom vrstom kvasnica, isušivanje i iritacija vlasišta korištenjem neadekvatnih šampona, i neadekvatno pranje kose uslijed kojeg dolazi do nakupljanja sebuma u vlasištu koji dovodi do iritacije i pojave prhuti", objasnila je dermatologinja Maja Kovačević.

Dermatologinja Maja Kovačević

Dodatno mi je pojasnila da postoje zapravo 2 vrste prhuti.

"Kod suhe prhuti dolazi do pojave malih, tankih bijelih ljuskica koje padaju na ramena, dok su kod masne prhuti, tj. seboreje prisutne veće, deblje i žućkaste ljuskice koje se drže za kosu i vlasište uz okolno crvenilo kože. Proizvodi za tretiranje prhuti sadrže sastojke koji djeluju na uklanjanje ljuskica i na sprječavanje razmnožavanja kvasnice koja uzrokuje prhut, a također imaju i sastojke koje potiču smanjenje izlučivanja sebuma, odnosno koji umiruju iritaciju i hidriraju vlasište", rekla je dermatologinja Maja Kovačević.

S obzirom da nemam bijele ljuskice na ramenima već sam svoje ljuskice primijetila na kosi, definitivno je riječ o masnoj prhuti. Uz to, laički sam zaključila kako je u mom slučaju okidač vjerojatno stres jer definitivno ga nije nedostajalo posljednjih mjeseci i pomislila sam da je taj barem problem lakše rješiv od potencijalnih drugih posljedica kroničnog stresa. To je to, odluka je pala da ću se pokušati riješiti se prhuti čim prije i to kvalitetnim šamponom. I ponovno sam se bacila na istraživanje koji bi mi šampon mogao biti najbolji fit. Progugla sam stranice i stranice baš kao i recenzije drugih korisnica. Odluka je pala na Vichy DERCOS šampon protiv prhuti jer mi se činio kao najbolji omjer cijene i kvalitete, a osim toga preporučuju ga i dermatolozi te se prodaje u ljekarnama, što je za mene osobno uvijek veliki plus. Mnogi su korisnici potvrdili kako im je upravo ovaj šampon pomogao, a namijenjen je i muškarcima i ženama s normalnom do masnom kosom.

Primjetila sam i da mi se kosa više mastila u posljednje vrijeme, zanimalo me i hoće li mi pomoći kod tog problema.

Prvi dojam

Moj Vichy DERCOS šampon protiv prhuti došao je u lijepoj bijelo-zelenoj bočici. Znam da to nije najvažnije, ali volim kad proizvod i lijepo izgleda. Jedva sam čekala da operem kosu i vidim kakve je teksture. Kada je napokon došlo vrijeme za pranje kose šampon sam stavila na ruku i vidjela kako je kremasta tekstura narančaste boje i meni vrlo ugodnog mirisa. Pročitala sam kako šampon u sebi ima selenijev disulfid za djelovanje protiv prhuti i seboreoičnog dermatitisa i salicilna kiselina koju inače koristim u skincare rutini.

Primjenjivala sam kao i svaki drugi šampon dosad - 2 puta bih nanijela šampon i dobro isprala te njegu svoje kose završila nanošenjem regeneratora samo na vrhove. Ono što je važno, a i piše u uputama, šampon treba ostaviti na kosi 2 minute te tek potom isprati.



Borba s prhuti nije proces koji je gotov u jednom danu ili jednom pranju. Kako mi je objasnila dermatologinja moj 'obračun s prhuti' trajat će neko vrijeme.

"Preporučuje se da se u aktivnoj fazi bolesti proizvodi primjenjuju 2-3 puta tjedno tijekom 6-8 tjedana, a potom jednom tjedno kontinuirano kako bi se što duže održali rezultati koji se obično vide nakon 3-4 tjedna korištenja preporučenih proizvoda. Naime, prhut je kronično stanje vlasišta te se faze pogoršanja izmjenjuju s fazama poboljšanja pa se preporučuje i nakon uklanjanja simptoma i znakova bolesti nastaviti s rutinom", rekla je dermatologinja.

Rezultat

I doista, držala sam se uputa. Triput tjedno sam prala kosu svojim DERCOS šamponom protiv prhuti. Nakon 3 tjedna upotrebe počela sam primjećivati da mi je prhuti sve manje. Naravno da sam svaki dan detaljno pregledavala kosu i palila svjetiljku na mobitelu kako bih vidjela je li prhuti manje. Činilo mi se kako brojim svaku ljuskicu, a doista ih je iz pranja u pranje bilo sve manje. Nakon 6 tjedana primjene sam odahnula. Ne vidim više ljuskice uopće. Ne moram ni reći koliko sam sretna i zadovoljna!

Možda će glupo zvučati, ali vratilo mi se samopouzdanje. Oduvijek sam bila iznimno osjetljiva na izgled kose i uvijek sam nosila dugu kosu barem ispod ramena. Nakon što sam shvatila da imam prhut, mislila sam kako svi primjećuju samo to, baš kao i onih nekoliko sijedih vlasi koji probiju i pramenove.

Zaključak

Moje iskustvo s Vichy DERCOS šampon protiv prhuti je itekako pozitivno. Nakon 6 tjedana primjene 3 puta tjedno, moje masne prhuti više nema. I čini mi se kako mi se i kosa manje masti no prije no što sam počela koristiti šampon. S obzirom da mi je ranije dermatologinja objasnila kako je prhut nešto što se vrlo lako može vratiti, nastavila sam po preporuci koristiti šampon jednom tjedno i vjerujem kako smo se prhut i ja pozdravili zauvijek.

