Isprobala sam novi Mixa serum za lice i potpuno me oduševio, a evo zašto

Već dugo sam u potrazi za odgovarajućom njegom za lice. Imam suhu kožu i gotovo svaka kremu koju sam dosad probala (naravno da sam pritom birala one koje su namijenjene mom tipu kože), nije u potpunosti ispunila očekivanja, a ono što očekujem je da mi nahrane kožu i pruže joj potrebnu vlagu. Jednostavno koža ih nije upijala i krema, koliko god bila bogata sastojcima, bi ostajala na površini. Zaključila sam da krema nije dovoljna za moju kožu i odlučila u svoju beauty rutinu uvrstiti i serum. Prema preporukama dermatologa on bi trebao biti neizostavni dio njege lica, a ako nisi sigurna u kojem trenutku "nastupa", ne brini, raspitala sam se. Nanosiš ga nakon što lice očistiš, a prije no što na njega naneseš kremu za lice. Možeš ga koristiti i ujutro i navečer ili samo ujutro ili samo na večer. Osluškuj svoju kožu, ona će ti reći što joj najviše odgovara.

U potrazi za serumom izabrala sam Mixa serum za osjetljivu kožu, namijenjen normalnom do suhom tipu kože. Svidjelo mi se pakiranje, cijena mi je bila prihvatljiva (30 ml stoji 80-ak kuna) i privukli su me sastojci. Ja sam jedna od onih koja u trgovinu ide kao u knjižnicu… Čitam deklaracije, uspoređujem, analiziram. Uglavnom, "pala" sam na novi popularni sastojak u kozmetici - niacinamid (u prijevodu vitamin B3) koji koži osigurava vlagu (a moja vapi za njom), sprječava gubitak iste i ublažava svrbež i zatezanje uzrokovano dehidracijom te pantenol (provitamin B5) koji pomaže regeneraciji kože, pruža joj elastičnost, djeluje protuupalno i štiti je od štetnih vanjskih utjecaja. Sjeti se koji je jedan od glavnih sastojaka krema za njegu bebine kože. Upravo pantenol, što znači da je riječ o hipoalergenskom sastojku, izuzetno nježnom i učinkovitom. Osim B3 i B5, serum sadrži i hijaluronsku kiselinu koja dubinski hidratizira kožu i ima anti-age svojstva, a sam proizvod je napravljen pod nadzorom dermatologa što mi je bio dodatni plus jer moja osjetljiva koža traži nježnu i medicinsku formulaciju. U svakom slučaju, kupila sam serum, došla kući, otvorila ga pa se oduševila ambalažom koja je staklena.

Odlučila sam biti disciplinirana i nanositi ga ujutro i navečer. Osim ambalaže, ugodno me iznenadio i miris koji je nježan, prozračan i podsjeća na čisto. Tekstura je lagana i brzo se upija, a serum je mojoj koži pružo trenutno olakšanje. Upio se vrlo brzo, u nekoliko sekundi, nakon čega sam nanijela kremu za lice koju sam već imala u kupaonskom ormariću. S obzirom da je i tako bila pri kraju odlučila sam kupiti Mixa dnevnu i noćnu kremu te njihovo micelarno mlijeko za čišćenje lica. Čula sam negdje da se za maksimalni učinak preporučuje koristiti proizvode istog proizvođača. Dvije kreme i mlijeko platila sam oko 150,00 kuna i ne žalim ni lipe.

To je bilo otprilike prije mjesec dana i mogu reći da sam oduševljena učinkom. Serum je postao neizostavni dio moje beauty rutine. Dubinski mi vlaži kožu lica te je odlična podloga za Mixa Hyalurogel dnevnu i noćnu kremu. Lice čistim micelarnim mlijekom. Priznat ću, nisam baš redovita. Ponekad, ako sam umorna, preskočim čišćenje pa nanesem serum na lice koje sam umila vodom iz slavine. Ipak, nastojim ne preskakati korake beauty rutine. Zaista imaju smisla.

Drago mi je da sam na ovaj serum naišla upravo u zimi kada su vanjski uvjeti vrlo nepogodni za suhu i osjetljivu kožu - isušeni zrak u grijanim prostorijama te vanjski hladni zrak, izmjena jednog i drugog pri ulasku i izlasku te vjetar koji šiba lice, sada mi ne predstavljaju nikakav problem. Volim planinariti, volim snijeg i temperaturne minuse, buru kada zapuše, a sada u čarima zime mogu potpuno uživati. Nema crvenila, koža mi se ne ljuska, ne svrbi me i ne peče, što je prije Mixa seruma bio slučaj. Zategnuta je, blistava i napokon hidirirana, a ten mi je ujednačen. Primijetila sam i da su mi bore manje vidljive, što me jako veseli. Serum "drži" 24 sata što mi je također bitno ako sam negdje u prirodi i beauty rutinu želim svesti na minimum. Kada ga nanesem na lice, ostatak seruma razmažem po nadlanicama na kojima imam nekoliko staračkih pjegica. Primijetila sam da i one polako blijede. Želiš li se svoju kožu počastiti nečim kvalitetnim, a ne pretjerano skupim, probaj Mixa proizvode.