Dobre navike: 7 savjeta kako smanjiti plastiku u kućanstvu

Plastika je izdržljiv i dostupan materijal i svuda je oko nas. Plastične vrećice, pakiranja hrane, boce za piće, kozmetika… Većinu toga kupimo, jednom potrošimo, a zatim to pakiranje bacimo. Zbroji količinu plastike koje dnevno baci tvoje kućanstvo pa to probaj pomnožiti s brojem ljudi u Hrvatskoj, ali i svijetu. Zastrašujuće, zar ne? Prema nekim podacima, polovina plastičnog otpada u oceanima čini plastika za jednokratnu upotrebu. Njoj je za razgradnju potrebno više stotina godina, a uz to šteti ekosustavu – biljkama, životinjama i vodama. Od kitova i kornjača do ptica i planktona. Veliki su problem i mikroskopski komadići plastike koji se mogu naći čak i soli svjetskih mora.

Gomilanje stvari pa i otpada globalni je problem. Iako se čini da tvoj doprinos neće napraviti puno – jer tvornice i trgovine pune su plastike, dok su kućanstva samo njeni 'korisnici', ipak treba pokušati napraviti malu promjenu i podići svijest o važnosti reciklaže te ponovne upotrebe.

I pri kupnji možemo razmišljati pa nastojati izbjegavati nepotrebna plastična pakiranja, a iskorak možeš napraviti već danas, u svom domu.

Donosimo nekoliko jednostavnih savjeta kako smanjiti uporabu plastike u kućanstvu.