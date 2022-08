Vršnjaci po godinama, ali ne i po izgledu: Jesu li nekoć slavne face brže starile ili?

Jack Nicholson i Tom Hiddleston na ovim fotografijama imaju 40 godina. Posve je očito da Jack izgleda nešto starije od svojih stvarnih godina na ovoj slici, no to nas i ne čudi. Poznato je kako je oduvijek burno živio - opijajući se, drogirajući i ljubeći mnoge slavne i manje slavne dame, pa je to ostavilo i traga na njegovom licu. S druge strane, čini nam se da se Tom nije promijenio već 10 godina.