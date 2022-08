Vjerni godinama: Slavni frajeri koji pokazuju što je prava ljubav

Steve Carell je poznati holivudski komičar, glumac i scenarist, a malo je poznato i da je privrženi suprug i otac dvoje djece. Naime, u braku je već više od 20 godina sa svojom suprugom Nancy, a s kojom je dobio i sina i kćer. „Nikada neću zaboraviti naš dan vjenčanja kada sam ju vidio kako mi prilazi pred oltar. Odmah me obuzeo osjećaj spokoja i posvemašnjeg mira, a tako je ostalo sve do danas. Ona me čini sretnim na toliko načina“, prisjetio se jednom prilikom megauspješni Steve. Uz to, iako sama Nancy nije javna ličnost, komičar je više puta rekao kako je za mnoge njegove slavne šale i scene iz serije „The Office“, koja ga je proslavila, zaslužna upravo Nancy koja ga često nasmijava i daje mu ideje koje on pretvori u televizijske i filmske uspješnice.