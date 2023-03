Nisu uspjeli izboriti se s demonima: Slavne face koje su umrle od alkoholizma

Javnost često može pratiti živote slavnih ljudi koji se bore sa različitim ovisnostima i to je ponekad mučno gledati. Osim što moraju pobijediti sebe i ovisnost, obožavatelji ih prate i osuđuju te zbrajaju njihove pobjede i poraze. Neki od njih hrabro uspijevaju dobiti svoje bitke i pokušavaju kroz svoja priznanja pomoći drugima.

Alkohol je jako štetan i dio je svakodnevice mnogim ljudima, a mnogi ljudi postanu ovisni. Liječenje od alkoholizma prošle su mnoge slavne osobe poput Jamie Lee Curtis, Bena Afflecka, Colina Farrella i mnogi drugi te je taj težak dio života iza njih. No neke slavne osobe nisu uspjele u tome i potpuno su potonule u pakao ovisnosti te na kraju umrle od alkoholizma.

Amy Winehouse (1983. -2011.)

Britanska pjevačica Amy Winehouse bila je poznata po dubokom glasu i ekspresivnim tekstovima. Od ranog djetinjstva je pokazivala veliki talent, a ugovor za prvi album potpisala je s 19 godina. Debitantski album "Frank" izašao je 2003. godine, a tri godine kasnije izdala je album "Back to Black" koji je postao popularan u cijelom svijetu, a osvojila je i pet Grammyja . Istovremeno se borila s ovisnošću i mentalnom bolešću, a 2007. je hospitalizirana zbog predoziranja alkoholom i drogama. Umrla je četiri godine kasnije sa samo 27 godina od trovanja alkoholom. Utvrđeno je da u krvi imala pet puta više alkohola od dozvoljene količine.

Veronica Lake (1922. - 1973.)

Fatalna plavuša Veronica Lake bila je televizijska i filmska glumica, a tijekom 1940-ih odigrala je uloge zbog kojih je postala slavna. No zbog problema s alkoholom i mentalnim zdravljem njezina karijera je propadala kasnih 1940-ih. Pokušala se kasnije vratiti na veliko platno, ali nije uspjela. U kasnijim godinama napisala je autobiografiju u kojoj je opisala borbu s alkoholizmom, ali nije joj pomoglo da vrati staru slavu. Ostala je zapamćena kao ljepotica s platinastom kosom iz 40-ih godina i frizurom "peek-a-boo bang". Umrla je 1973. zbog zatajenja bubrega i akutnog hepatitisa, a imala je dijagnozu ciroze jetre.

Verne Troyer (1969.-2018.)

Verne Troyer je najpoznatiji po ulozi Mini-Me u filmovima o Austinu Powersu. Glumio je i manje uloge u filmovima i na televiziji, a često se pojavaljivao u reality programima. Troyer je bio visok 81 centimetar zbog genetskog poremećaja, a tijekom života borio se sa alkoholizmom i depresijom, prije smrti završio je u bolnici zbog trovanja alkoholom.

Dolores O’Riordan (1971. - 2018.)

Irkinja Dolores O’Riordan proslavila se kao pjevačica grupe The Cranberries. Imala je specifičan glas, a najpoznatije pjesme poput "Zombie" i "Linger" se i danas slušaju. Izdali su više albuma i bili na vrhu mnogih glazbenih ljestvica, do sredine 90-ih prodali su milijune ploča. Kasnije, tijekom 2000-ih Dolores O’Riordan izdala je dva solo-albuma. No Dolores je imala zdravstvenih problema, godinama se borila s depresijom i bipolarnim poremećajem, a njezini problemi su se pogoršali zbog alkohola. Preminula je u hotelskoj sobi u Londonu, a a kasnije je utvrđeno da se slučajno utopila zbog alkohola i lijekova.

Billie Holiday (1915. - 1959.)

Billie Holiday bila je jedna od najvećih jazz pjevačica svih vremena, ali je imala težak život od početka. Odrastala je u siromaštvu, a kao tinejdžerica je počela pjevati u noćnim klubovima. Godine 1935. potpisala je ugovor s diskografskom kućom te snimila brojne hitove, od kojih se većina našla na glazbenim ljestvicama. No bila je i alkoholičarka, a uzimala je i druge opijate. Zbog stila života, 1959. godine dijagnosticirana joj je ciroza jetre, a iste je godine umrla zbog zatajenja srca i pluća. Nakon smrti dobila je četiri posthumne nagrade Grammy, također je primljena u National Rhythm and Blues Hall of Fame i Grammy Hall of Fame.

Francis Scott Fitzgerald (1896. - 1940.)

F. Scott Fitzgerald bio je jedan od najvećih američkih pisaca 20. stoljeća. Njegov roman "Veliki Gatsby" postao je američki klasik, ali kritičari su ga prihvatili tek poslije njegove smrti. Rođen u Minnesoti, zatim je živio u New Yorku i New Jerseyu. Nakon što je završio srednju školu, upisao se na Sveučilište Princeton i počeo pisati priče i pjesme. Njegov prvi roman "S ove strane raja" objavljen je 1920., a dvije godine kasnije objavio je i roman "Lijepa i prokleta", a tijekom tog razdoblja pisao je i za časopise. Njegov najpoznatiji roman "Veliki Gatsby" objavljen je 1925., ali je bo neuspjeh pa se Fitzgerald ubrzo našao u financijskim problemima. Preselio se u Hollywood i pisao scenarije, ali je i počeo konzumirati alkohol. U jednom trenutku je pio gotovo 40 piva dnevno što mu je narušilo zdravlje. Srušio se tijekom jedne premijere i umro, a imao je samo 44 godine.