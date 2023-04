Snažne, seksi i uporne: Najljepše slavne dame u znaku Bika

Odlučna, uporna, dosljedna, realistična, stabilna, beskompromisna, svojeglava, izdržljiva, tvrdoglava, odgovorna, snažna, zavodljiva, fokusirana – sve to opisuje ženu Bika. Pripadnice ovog horoskopskog znaka, u čijoj se vladavini sada nalazimo, vole rutinu, no kakva god im iskustva život donese brzo uče iz njih i vrlo vjerojatno neće dvaput ponoviti istu grešku. Najveća snaga ovih zavodljivih žena leži u njihovoj upornosti i osjećajnosti. Lijepe, empatične, hedonistice i zavodnice – sve su to karakteristike žene Bikice, a danas ti donosimo i primjere pet slavnih žena koje mnogi smatraju najljepšim pripadnicama tog znaka Zodijaka.

Od manekenki do glumica, u nastavku pronađi top pet seksi slavnih dama rođenih u znaku Bika koje svojim izgledom, životnim pričama i karakterima dokazuju kako su žene Bikovi posebne dame velike snage, upornosti i senzualne privlačnosti. Koja je tebi najdojmljivija?