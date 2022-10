Odlični geni: Ovi slavni očevi mogu se pohvaliti zgodnim sinovima

Nicolas Cage znan je kao glumac koji se puno puta ženio, ali je samo dva puta (zasad) postao otac. Njegov prvi i najstariji sin je Weston Coppola Cage, a danas mu je 31 godina. Sam Weston je uspješan, baš nalik na svog oca. Proslavio se kao glazbenik, no kasnije se okušao i u glumi. Sam je priznao kako mu je veza s ocem Nicolasom pomogla na putu do uspjeha, a danas je prvenstveno znan kao frontmen glazbene grupe „Eyes of Noctum“. Uz to, Weston je i otac četvero djece.