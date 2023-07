Sukob Ferita i Nazli se produbljuje, a sve zbog njezine najbolje prijateljice

Što vas očekuje večeras?

Ferit odlazi po Buluta kako bi ga odveo na rođendan. Dječak zapita hoće li Nazli biti tamo, a Ferit mu kaže da neće, no kada je Bulut neočekivano ugleda kako ulazi u dvorište s Denizom, presretan je. Ferit stoji sa strane, a Nazli je svjesna njegovih pogleda te mu prilazi.

Ferit se drži svojih uvjerenja, no Nazli mu govori da je u krivu i da ništa od toga nije istina jer Fatos je stvarno voljela Engina. Fatos je lagala samo kako bi se svidjela Enginu te da ona nije takva za kakvu je on drži. Engin je krivo shvatio što je ona izjavila kada su se prvi put sreli. Fatos je željela ispraviti pogrešku, no nije mogla iako je jako željela. Deniz ponudi Nazli da je odveze kući, no automobil mu je pokvaren pa ih Ferit poveze oboje i usput razmišlja što je Nazli rekla o Fatosu.

O čemu se radi?

Ferit (Can Yaman) je uspješan, šarmantan, ali i zagonetan poslovni čovjek. Nazli (Özge Gürel) je mlada, vrlo lijepa, ali i svojeglava djevojka iz skromne obitelji. Ona studira gastronomiju i radi kako bi pokrila svoje troškove, ali i troškove svoje obitelji te ostvarila san da postane kuharica. Ferit i Nazli karakterno su vrlo različiti, a sudbina je htjela da se sretnu u Feritovoj kuhinji. Zbog Feritove organiziranosti i pedantnosti, osoblje koje radi za njega često ne može dugo podnositi pritisak i visoke standarde koje Ferit neumoljivo zahtijeva. Pa se tako i Nazli i Fert stalno prepiru i svađaju, no zbog kuharskih sposobnosti koje Nazli pokazuje, čini se da će njihov odnos ipak trajati.

