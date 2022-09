Stoje iza svoje odluke: Celebrity dame koje su priznale da su pobacile

Danas jedna od najslavnijih reperica svijeta, Nicki Minaj, otvoreno je priznala kako je u ranoj teen dobi pobacila. Naime, Nicki je odrastala u vrlo siromašnoj obitelji te je ostala trudna na početku srednje škole, a kako nije imala nikakvih financijskih mogućnosti da brine za dijete, odlučila se na abortus. Pjevačica je priznala kako je to bila iznimno teška i bolna odluka te da je u tom trenutku smatrala kako je loša osoba što to čini, no da danas zna da zapravo nije imala drugog izbora. Svom nerođenom djetetu ne bi bila dobra majka niti bi mu mogla ponuditi život kakav zaslužuje, pa danas smatra kako je donijela ispravnu odluku i zbog nje ne žali. Zbog svog iskustva, Nicki je poznata kao velika pro-choice zagovornica.