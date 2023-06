Ispeci pa reci: Ovaj test otkriva kakva si u komunikaciji s drugima

Možeš li zamisliti svijet u kojemu svi šute i komuniciraju isključivo gestama i mimikom. Bez jezika i riječi naš bi svijet bio čudan, zar ne? Komuniciranje riječima važno je, a moć govora je nevjerojatna. No, ne znaju svi adekvatno komunicirati. Neki su potpuno nepromišljeni, drugima se teško izraziti, a treći bez razloga povisuju ton i žele nadjačati sugovornike.

Kako komunicirati u različitim prilikama uči se odmalena, no to je umijeće koji mnogi usavršavaju cijeli život. Poslovna komunikacija različita je od privatne – s obitelji i prijateljima.

Što bi ti rekla – kakva si u komunikaciji? Znaš li slušati i 'ispeći' pa reći ili sve kažeš onako kako ti dođe?

Ovaj vizualni test mogao bi ti otkriti kakav je tvoj stil komuniciranja. Pogledaj sliku ispod i ono što prvo ugledaš, najbolje te opisuje.

Ako prvo vidiš mušku nogu

Ako si prvo vidjela mušku nogu, osoba si koja sve kaže direktno. Nemaš problema s iskazivanjem svog stava i formuliranjem rečenica. Uneseš se u razgovor i rado s drugima dijeliš misli i osjećaje. Nekada zbog toga dominiraš jer uz sve ovo imaš smisla za humor. To je odlično, no imaj na umu da nisu svi komunikativni kao ti i da uvijek trebaš slušati druge. Dopusti i drugima da dođu do riječi.

Ako prvo vidiš žensku nogu

Ako si prvo vidjela žensku nogu s potpeticama, ne skačeš na prvu nego staneš i razmisliš što ćeš reći. Treba ti vremena da se opustiš i sročiš rečenice. Neki te zbog toga smatraju šutljivom, ali to je daleko od istine. Pažljiva si s riječima i ne otkrivaš previše.

Ako vidiš obje noge istovremeno

Ako u isto vrijeme vidiš i mušku i žensku nogu, ti sve kažeš kao 'iz topa'. Nekad nisi ni svjesna težine svojih riječi, a tek kasnije shvatiš što si zapravo rekla. Iako bismo ti sugerirali da malo usporiš, ljudi te vole. Zabavna si im i spontana, a tvoja ih nepromišljenost u komuniciranju uglavnom nasmijava.