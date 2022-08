'Srebrni lisci' Hollywooda: Najzgodniji glumci kojima sjajno stoji sijeda kosa

Richard Gere jedan je od onih glumaca koji su na sceni već desetljećima, a sijediti je počeo relativno rano. No, nije se time opterećivao već je upravo na temelju svoje sijede kose izgradio imidž neodljivog zrelog šarmera. On je po mišljenju mnogih simbol svih "silver fox" frajera svijeta, a s obzirom na to da je ljubio neke od najvećih ljepotica, poput Cindy Crawford, čini se kako je ženama takav njegov look puno primamljiviji od onog iz mladosti, kada je imao tamnu smeđu kosu.