Dok nas tetovaža ne rastavi: Zvijezde koje su prekrile tetovažu bivše ljubavi nakon prekida

Kao da prekidi sami po sebi nisu dovoljno teški, neke se zvijezde također moraju snalaziti kako prikriti ili čak ukloniti počast koju su odali bivšoj ljubavi na svom tijelu. Da, riječ je o tetovažama, i dok su neki protiv toga, drugi idu korak dalje i na taj način žele pokazati ljubav svom partneru.

U slatkoj fazi medenog mjeseca u vezi na svijet gledamo kroz ružičaste naočale i ne razmišljamo o prekidu, pa tako neke slavne osobe donose odluku da na sebe tetoviraju ime, inicijal, ili čak portret svog partnera, misleći da je to "to". No, neke stvari ne traju vječno, pa se nakon prekida moraju mučiti s prekrivanjem ili čak uklanjanjem tetovaže.

A posljednji među slavnima koji se odlučio na taj potez je i Sylvester Stallone, koji je nedavno prekrio ogromnu tetovažu svoje supruge Jennifer Flavin na svom desnom bicepsu – aludirajući na činjenicu da bi njihova veza mogla biti gotova. I uistinu, ona je podnijela zahtjev za razvod braka nakon 25 godina.

Popularni "Rocky", koji je lice svoje žene prekrio slikom psa, Rockyjevog bull mastifa iz hit filmova, nije jedini koji je morao napraviti ovako nešto, a u nastavku smo se prisjetile svih slavnih koji su nakon prekida morali prekriti tetovaže.

