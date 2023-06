Nije sve u visini: Ove slavne dame ljube niže frajere

Visok, crn, zgodan - najčešće tako zvuči opis frajera iz snova. Ok, ova boja u sredini može varirati - pa će nekim ženama tiha patnja biti plavušani dok će se druge lijepiti za muške brinete. Ima i onih koje vole ćelave. No, svima nam je jako seksi kad je frajer markantan, visok i snažan pa kad si kraj njega imaš osjećaj da te može zaštititi u slučaju različitih nepogoda.

E sad, pitanje je bi li on to stvarno učinio ili su ti njegovi gabariti tek estetske blagodati bez ikakve funkcije. No, da na koncu centimetri (bar oni u visinu) ne igraju nikakvu ulogu, potvrđuju i slavne žene koje su se odlučile skrasiti uz niže muškarce. Što to oni imaju, a da ovi prvi nemaju, ne možemo znati, ali možemo pogađati. Pravog frajera krase vrline koje nemaju veze s time koliko je visok i je li atleta. Karakter igra ključnu ulogu, a prilično smo sigurne da su odabranici ženskih srdaca iz nastavka obdareni upravo kvalitetnim karakterom.