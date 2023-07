Imali su veliku sreću: Slavne osobe koje su doživjele bliski susret sa smrću

Bogati su i slavni, čak i jako zaštićeni od mnogih problema, ali nisu imuni na život. I njima se događaju različite nesreće u kojima su mogli izgubiti život ili se bore s ozbiljnim bolestima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Blizak susret sa smrću mnoge ljude preoblikuje i počinju puno više cijeniti osnovne stvari u životu. Odnosi i ljudi postaju najvažniji, a neki su pokazali i veliku izdržljivost te se oporavili nakon jako velikih udara na tijelo i danas potpuno normalno funkcioniraju. Nevjerojatne ispovijesti zvijezda koje su se oči u oči susrele sa smrću, pročitaj u nastavku.

POGLEDAJ VIDEO: Nakon 120 dana bolnice, Marija je svom Palčiću sinu Ivi napisala divnu slikovnicu

Emilia Clarke

Britanska glumica Emilia Clarke imala je vrlo težak zdravstveni problem kao vrlo mlada osoba. 36-godišnja zvijezda serije "Igra prijestolja" doživjela je dvije aneurizme mozga u razdoblju od dvije godine. Emilia se 2011. srušila dok je vježbala u teretani, a kasnije joj dijagnosticirano subarahnoidalno krvarenje. Tjedan dana je provela na intenzivnoj njezi i vrlo brzo se oporavila. No 2013. doživjela je još jednu aneurizmu (abnormalno širenje krvnih žila u mozgu) zbog koje je operirana i provela mjesec dana u bolnici. Kasnije je objasnila da jedan dio njezing mozga nije u funkcionalan, ali da ima sreću što se uspjela oporaviti te da se liječnici čude kako može hodati i govoriti. Kako bi pomogla ljudima koji su preživjeli iste zdravstvene probleme osnovala je dobrotvornu organizaciju SameYou koja pomaže onima koji se oporavljaju od ozljeda mozga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Elizabeth Taylor

Bila je jedna od najljepših holivudskih glumica 20. stoljeća, za mnoge i najljepša. No i onda je imala bliski ususret sa smrću, čak je bila proglašena mrtvom. Elizabeth Taylor o svom iskustvu na rubu smrti govorila je kod Oprah Winfrey 1992. godine, gotovo 30 godina nakon tog događaja. U jednom trenutku je dobila tešku upalu pluća, a zatim je operirana i u jednom trenutku su se liječnici borili za njezin život i proglasili je mrtvom. Bila je mrtva pet minuta. Nakon što je došla sebi, glumica je tvrdila da je imala izvantjelesno iskustvo, tijekom kojeg je vidjela svog pokojnog supruga Mikea Todda, koji joj je rekao "Nije tvoje vrijeme i moraš se boriti kako bi se vratila".

Sharon Stone

Velika glumica Sharone Stone imala je velike zdravstvene probleme jer je 2001. godine imala veliki moždani udar i samo pet posto šanse da preživi. Zbog moždanog udara je morala opet učiti hodati, nije dobro vidjela i čula. Tri godine joj je bilo potrebno da se oporavi. No to nije jedini njezin blizak susret sa smrću, kada je bila mlada pogodila ju je munja dok je ulijevala vodu u glačalo, nakon čega ju je počelo bacati po cijeloj kuhinji, a mama ju je odvela u bolnicu. No imala je još jednu veliku nezgodu kao mala, konop za sušenje rublja prerezao ju je po vratu i to nekoliko centimetara od vene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio ima vrlo zanimljivu karijeru i privatan život, a poznat je i po tome što voli adrenalin. Svom kolegi Edwardu Nortonu treba biti jako zahvalan jer mu je spasio život tijekom ronilačke ekspedicije na otočju Galapagos kada je DiCapriju otkazao spremnik kisika. Norton je primijetio i podijelio svoj kisik te su uspjeli doći do površine. Sam DiCaprio potvrdio da je već nekoliko puta vješto izbjegao smrti. Preživio je napad morskog psa i doživio je nesreću tijekom skakanja s padobranom, a jednom je bio u avionu koji se skoro srušio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Tracy Morgan

Popularan komičar i glumac imao je prometnu nesreću 2014. godine u kojoj je poginuo njegov prijatelj. Morgan je pak zadobio tešku ozljedu mozga zbog koje se oporavljao u bolnici mjesecima, ali se čudesno opravio. Kasnije je u Oprah Showu objasnio da je nesreća promijenila njegov život. "Nešto je drugačije u mom životu. Reći ću ljudima da ih volim, nije me briga i ne moram ih poznavati."

Jane Seymour

Jane Seymour imala je dugu karijeru, a proslavila se ulogom u Bondove djevojke u filmu "Živi i pusti umrijeti", a najviše je ljudi pamte po seriji "Doktorica Quinn, žena vrač". Tijekom snimanja filma "Onassis: The Richest Man in the World" dobila je antibiotik zbog bronhitisa i onda je pala u anafilaktički šok. Upravo tada je shvatila da ništa sa sobom ne nosiš iz ovog života. Od tada, Seymour puno vremena provodi s voljenima, odlučna da ne gubi vrijeme.