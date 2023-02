Senzualne i emotivne: Ove slavne dame dokazuju zašto su žene Ribe neodoljive

Ova megapopularna Kubanka danas je jedna od najslavnijih pjevačica, a tek će navršiti 26 godina. Slavu je stekla u popularnom ženskom bendu „Fifth Harmony“ koji je osnovan 2012. godine tijekom druge sezone popularnog američkog glazbenog showa "X Factor". Camila Cabello svoju je solo karijeru započela snimivši nekoliko dueta, uključujući "I Know What You Did Last Summer" s kanadskim pop pjevačem Shawnom Mendesom te "Bad Things" s reperom Machine Gun Kellyjem. Obje pjesme ušle su unutar liste najpopularnijih singlova Billboard Hot 100. Nakon što je 2016. godine napustila popularni sastav „Fifth Harmony“ izdala je solo pjesmu "Crying in the Club" i s istom ostvarila osrednji uspjeh, no sve se promijenilo 2018. s njezinom singlom „Havana“ koji je postao apsolutni hit diljem svijeta. Od tada do danas Camila nastavlja redati uspjeh za uspjehom, a pažnju je plijenila i njezina veza sa Shawnom Mendesom koja je trajala sve do studenog 2021. godine.