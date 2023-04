Seksi hedonisti: Najzgodniji slavni Bikovi svijeta

Vjerojatno jedini holivudski glumac koji se po popularnosti može mjeriti s Brad Pittom je George Clooney, zavodnik, oskarovac i šarmer s filmskog platna koji već više od 30 godina oduševljava publiku diljem svijeta. Ovaj veliki filmski mag rođen je prije 60. godina te je sada i službeno u sedmom desetljeću života, no nikada nije izgledao bolje. Njegov put do slave bio je dug i zavojit, no sav trud se na kraju isplatio s obzirom da je Clooney jedan od najplaćenijih i najtraženijih glumaca današnjice. Clooney je 1984. dobio svoju prvu zapaženu ulogu u megapopularnoj televizijskoj seriji „E/R“, koju mnogi pak miješaju s jednako popularnom „Hitnom službom“ u kojoj je Clooney glumio deset godina kasnije. Upravo je sa „Hitnom službom“ od 1994. do 1999. stekao svjetsku slavu kao doktor Doug Ross te postao miljenik gledateljica. 2006. je za karijeru ovog glumca došla velika čast - nominiran je za Oscare za najboljeg redatelja i najbolji originalni scenarij za „Laku noć i sretno“, te za najboljeg sporednog glumca za „Syrianu“. Postao je prva osoba u povijesti koja je iste godine nominirana za režiju jednog filma i glumačku izvedbu u drugom. Osvojio je nagradu za svoju ulogu u „Syriani“. Što se privatnog života tiče, Clooney je dugo bio okorjeli zavodnik i neženja. Clooney je jednom bio u braku, s glumicom Talijom Balsam, od 1989. do 1993 nakon čega mu se institucija braka na dugo - zgadila. Rekao je kako se više neće ženiti niti će imati djece, ali su se Michelle Pfeiffer i Nicole Kidman okladile s njim u deset tisuća dolara da će postati otac prije četredesete. Obje su bile u krivu te su poslale ček. Vratio je novac, okladivši se u dvostruko ili ništa da neće postati otac ni do pedesete. Ipak, na kraju ga je uspjela odvesti do oltara pravnica Amal Alamuddin. S njom danas ima i dvoje djece.