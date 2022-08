Punašne slavne žene koje dokazuju da kilogrami u Hollywoodu nisu prepreka uspjehu

Glazbenica Kelly Clarkson u svojoj je karijeri prošla mnoge faze - od mršavice, do fit mišićave djevojke, pa sve do današnje žene bujnih oblina. I ono što je zajedničko svim njezinim konfekcijskim fazama je to da je uvijek izgledala sjajno bez obzira na kilograme. Priznala je da je kao mlada žena na sceni osjećala pritisak da bude vitka i utegnuta, ali i da joj je to postalo znatno manje bitno otkad su joj se rodila djeca.