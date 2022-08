Odmah su se predomislili: 10 najkraćih holivudskih brakova

Komičarska zvijezda Eddie Murphy nekoliko je puta stupao u brak, no onaj najkraći trajao je samo 15 dana i to s Tracey Edmonds, filmskom producenticom koju je upoznao na jednom setu. Njihovo je vjenčanje bilo luksuzno te je koštalo oko 3 milijuna dolara. Unajmili su privatan otok u Indoneziji te se na njemu vjenčali, no sva je romantika bila uzaludna - dva tjedna kasnije Eddie je zatražio razvod.