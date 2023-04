Duga vs. kratka kosa: Koja frizura bolje stoji ovim poznatim Hrvaticama?

Mnoge žene se teško odlučuju na drastične promjene imidža. Često zbog toga godinama njeguju stil stil, posebno se to odnosi na kosu. Brineta ili plavuša, duga ili kratka kosa - najčešće žene ostaju vjerne nekom određenom stilu.

Posebno se teško odlučuju za kratku kosu. Nakon drastične promjene frizure odnosno šišanja na kratku frizuru vrlo je teško opet pustiti kosu. To zna svaka žena koja se barem jednom ošišala na kratko, prijelazne faze su vrlo "bolne". Promjena duljine kose zahtijeva strpljenje. No mnoge žene ipak požele barem jednom imati kratku kosu, a u tome su se okušale i poznate Hrvatice.

Naše glumice, pjevačice i manekenke su također u nekim fazama života poželjele vidjeti kako im pristaje kratka kosa. Neke su često eksperimentirale s bojama i u duljinom kose, dok je drugima to bio samo beauty izlet i dalje su nastavile njegovati dugu kosu. Kako poznatim damama pristaje kratka kosa, možeš vidjeti u nastavku.

Anica Kovač

Anica Kovač bivša je manekenka i Miss Hrvatske. Njezina ljepota je posebna i zato je postala i prva pratilja na izboru za Miss svijeta 1995. te naša najuspješnija misica. U mlađim danim njegovala je svjetliju i dugu kosu, ali već godinama prekrasna Anica nosi kratku smeđu kosu koja je postala njezin zaštitni znak.

Bojana Gregorić Vejzović

Glumica zagrebačkog dramskog kazališta "Gavella" nikada se nije bojala drastičnih promjena imidža. Bojana je posljednji put drastično skratila kosu 2021. godine i od tada njeguje kratku asimetričnu frizuru. No Bojana je i potpuno kratku kosu imala i 2009. godine. Gledatelji su se navikli na Bojanine promjene imidža, a sve joj pristaje sjajno.

Lana Klingor Mihić

Bivša pjevačica, influenserica, kuharica, PR stručnjakinja, uzgajivačica pasa - sve je to Lana. Žena koju poznajemo kroz brojne poslove i medije. No strastvena Lana voli mijenjati i modni izričaj. Tijekom godina je njegova različite stilove, no lani se odlučila za kratku smeđu frizuru koja joj fantastično pristaje.

Ljupka Gojić Mikić

Bivša manekenka i poduzetnica poznata je po svom elektičnom modnom stilu, ali i dugoj prekrasnoj smeđoj kosi. Lijepa Ljupka uvijek izgleda vrlo prirodno i njegovano, a njezine frizure su vrlo ležerne. No i ona je imala fazu kada je drastično skratila kosu i izgledala je fantastično kao i uvijek.

Franka Batelić

Pjevačica Franka Batelić poznata je po svom elegantnom stilu, ali je tijekom godina zadržala i mladenačku zaigranost. Njeguje dugu kosu koju stilizira na različite načine, ali i ona na početku karijere imala kratku kosu. Kasnije je nosila bob frizuru, a danas vole elegantniji modni izričaj.

Zrinka Cvitešić

Samozatajna Zrinka je svakako jedna od naših najuspješnijih glumica koja je ostvarila uspješnu inozemnu karijeru. Zrinkin zaštitni znak je njezina lijepa duga tamna kovrčava kosa, i danas uglavnom nosi vrlo elegantne frizure. Međutim i Zrinka je nosila kratku frizuru u mlađim danima, a u jednoj fazi je imala plavu kosu s dječačkom frizurom. Posljednje desetljeće nije se radila velike promjene imidža.

Ana Gruica Uglešić

Glumica Ana Gruica Uglešić pravi je modni kameleon među našim slavnim damama. Splitska glumica isprobala je sve duljine kose i dugo je bila vjerna kratkoj frizuri. Sada uživa u stiliziranju duge kose, ali sigurno će i u budućnosti eksperimentirati s frizurama i stilom čemu se veselimo jer je prava inspiracija.

Severina

Najveća hrvatska zvijezda je poznata i po svom nepogrešivom modnom stilu, a mogli smo ju vidjeti u apsolutno svakom modnom izričaju. Od glamuroznih izdanja u kojima je bila naglašena elegancija do rock modnih izričaja u kojima je naglašena njezin seksepilnost. Međutim Severina je uglavnom uvijek bila vjerna duljoj frizuri i tamnijoj kosi. Jedino je na početku karijere, krajem devedesetih imala kratku kosu, a čak ju je jedno vrijeme bojala u plavo. No to je kratko trajalo.