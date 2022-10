Ne žele biti savršene: Ove slavne dame odbijaju popraviti svoje 'krive' zube

Bogate i slavne osobe mogu kupiti praktički sve pa tako i savršen izgled. Uz mnogobrojne timove stilista i stručnjaka za ljepotu koji su zaduženi za njihov look kada se pojave na nekom javnom događanju ili crvenom tepihu, i ne čudi da naše omiljene zvijezde gotovo uvijek izgledaju besprijekorno.

Međutim, i oni imaju svoje mane i fizičke nedostatke, a neki ih i s ponosom pokazuju. Iako se od poznatih očekuje da imaju savršen osmijeh i lijepe bijele zube zbog čega se često podvrgavaju raznim dentalnim zahvatima, brojne poznate dame naprosto ne žele ispraviti svoje 'krive' zube jer smatraju da ih upravo taj njihov 'nedostatak' čini jedinstvenima.

Neke su glumice, poput Kirsten Dunst, priznale kako su producenti filmova često od njih tražili da korigiraju svoje zube kako bi izgledale ljepše i što savršenije, no one su to odbile ili su umjesto toga odlučile nositi protezu samo za potrebe snimanja filma.

Ljepota je u nesavršenosti, a koje su sve slavne dame odbile ispraviti svoje zube otkrij u nastavku.