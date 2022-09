'Kao da se ništa nije dogodilo': Kako bi danas izgledale zvijezde koje su nas prerano napustile

Previše je zvijezda koje je cijeli svijet volio, a koje su nas, nažalost, prerano napustile, pa se ponekad zapitamo kako bi te zvijezde izgledale da su i danas žive i da su doživjele starost.

Ako se i ti pitaš isto, evo odgovora - fotograf i odvjetnik Alper Yesiltas na svom je Instagram profilu pomoću umjetne inteligencije i raznih drugih aplikacija kreirao nekoliko portreta preminulih zvijezda pod nazivom "Kao da se ništa nije dogodilo" (eng. As If Nothing Happened).

"Želio bih s vama podijeliti prvi dio svog projekta temeljenog na umjetnoj inteligenciji pod nazivom 'Kao da se ništa nije dogodilo'. Iza ovog projekta krije se pitanje kako bi ljudi izgledali da im se nisu dogodili neki veliki događaji. Veselim se vašim povratnim informacijama i prijedlozima", napisao je fotograf iz Istanbula uz prvi portret koji je napravio, onaj Michaela Jacksona.

Budi najbolja verzija sebe.

No Jackson nije jedina prerano preminula zvijezda čiji je portret ovaj umjetnik kreirao - tu su još neke omiljene slavne osobe, od princeze Diane do Freddieja Mercuryja, a u nastavku pogledaj kako bi svi oni izgledali da su danas živi.