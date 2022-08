Pobjednici u stvarnom životu: Slavne face koje su dobile bitku s rakom

Bolest ne bira i ne pita – pogađa mlade i stare, bogate i siromašne. Dijagnoza raka jedna je od najgorih dijagnoza koju možemo dobiti, no ipak mnogima uspije boriti se i izići kao pobjednik. Kažu da je za uspješnu borbu potrebno imati pozitivan stav i biti stabilne psihe, ali naravno, treba i mnogo sreće.

Biti teško bolestan i pri tom pod stalnim znatiželjnih očima javnosti sigurno nije lako – no neki slavni su iskoristili svoj zvjezdani status kako bi otvoreno progovorili o svojoj bolesti i to kako bi pomogli drugima i osvijestili javnost o toj bolesti. Na taj su način ove junakinje i junaci okrenuli ploču i umjesto na samosažaljenja svoju energiju utrošili za opću dobrobit. A to je ono što rade pravi pobjednici. Na svom su trnovitom putu naučili i mnoge vrijedne životne lekcije koje sada rado dijele s drugima. Evo koji su slavni hrabro ušli s rakom u ring i zadali mu knockout: